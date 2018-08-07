Предприятия ОПК дистанцировались от биржи

Предложение чиновников начать выпуск ценных бумаг у петербургских промышленников одобрения не вызвало

Предприятия петербургского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) без энтузиазма встретили предложение федеральных властей начать выпуск ценных бумаг и выйти на фондовый рынок для привлечения частных инвестиций. Представители петербургских предприятий ОПК опасаются, что выход на биржи лишит контроля государства над заводами. Аналитики же полагают, что внести определенную прозрачность в процесс слияний и поглощений предприятий необходимо уже давно.

На днях вице-премьер РФ Юрий Борисов предложил российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса начать выпуск ценных бумаг и выйти на фондовый рынок для привлечения частных инвестиций. Вице-премьер Юрий Борисов также отметил, что предприятия должны увеличить долю выпускаемой гражданской продукции до 30% к 2025 году и не менее 50% к 2030 году. "У нас есть возможность на высокотехнологичных рынках поднять уровень выпуска гражданской продукции. У нас есть возможности в области медицинской техники, транспортного машиностроения, энергетики",— цитирует ТАСС господина Борисова.

Однако, как показал опрос корреспондента “Ъ”, предприятия Санкт-Петербурга пока не спешат с внедрением новых финансовых инструментов. Как сообщил “Ъ” генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, на сегодняшний день компания не нуждается во внедрении подобных инструментов. "Решение о дополнительной эмиссии акций для целей развития может принимать только акционер. В нашем случае это “Ростех”, являющийся государственной корпорацией. Допэмиссия приводит к снижению влияния государства в стратегических отраслях промышленности, напрямую влияющих на обороноспособность. Таким образом, допэмиссия целесообразна лишь в определенных пределах, позволяющих государству сохранить контроль",— говорит господин Лепин. При этом он считает, что привлечение облигационного займа может привести к различным исходам: "С одной стороны, это потенциальная возможность привлечения длинных и недорогих денег, с другой — это относительно высокая стоимость подготовки привлечения и большие сроки выхода на сделку".

В АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассказали, что практическое воплощение такой возможности потребует тщательной и всесторонней проработки. "Значительное влияние окажут закрытость деятельности оборонных предприятий, а также санкционное давление на отечественный ОПК",— говорят в ОСК.

В ПАО "СЗ “Северная верфь”" рассказали, что к концу 2019 года рост доли гражданской продукции должен составить около 40%. В конце 2017 года компания заключила контракты на строительство шести морозильных траулеров-процессоров и серии ярусоловов-процессоров для крупных отечественных рыболовецких компаний.

Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова отметила, что в настоящее время предприятия ОПК не смогут выйти на рынок IPO, пока не будут отменены санкции. По мнению эксперта, длинные деньги можно привлекать в основном за счет иностранных инвесторов, но для российских компаний этот процесс пока остается затруднительным. Если предприятия все-таки примут решение выходить на фондовый рынок, то затраты на IPO могут составить от 1 до 5% от объема эмиссии, считает госпожа Мильчакова.

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер", также отмечает, что выход на рынок будет стоить относительно недорого: в секторе малых компаний затраты могут составить от 200 тыс. рублей. По его мнению, главным ожидаемым последствием станет появление значительного по объему вторичного рынка, а на международное сотрудничество выход на рынок предприятий ОПК повлияет очень косвенно.

По мнению управляющего директора ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Дениса Соловьева, в России существует проблема, связанная с прозрачностью информации о деятельности предприятий ОПК и с прогнозированием ожиданий на акции компаний. Если говорить об оборонных предприятиях, то эксперт отмечает, что выход на фондовый рынок таких компаний будет зависеть от готовности государства публично раскрывать информацию и от объема данных, которые потребуются потенциальным инвесторам.

Следует отметить, что пока сделки по слиянию и поглощению предприятий ОПК носят скорее закрытый характер. Так, летом нынешнего года стало известно, что группа "Синара" получила контроль над ПАО "Звезда". Причины смены владельцев петербургского завода не называются. Павел Плавник, контролировавший 46,4% акций завода, пообещал прокомментировать происходящие процессы позже.

Недавно агентство "Прайм" сообщило, что АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) предложило Опытно-конструкторскому бюро им. Симонова выкупить до 100% его акций. УЗГА выразил заинтересованность деятельностью предприятия, в том числе, в части проектов, касающихся беспилотной авиации. Уральский завод заявил, что готов инвестировать в ОКБ им. Симонова до 2 млрд рублей, что меньше годового оборота ОКБ, но необходимым для этого условием ставит владение не менее 50% акций предприятия, а также право оперативного управления, говорится в документе. В ОКБ заявляют, что на них постоянно оказывается давление с целью получения контроля над предприятием. В качестве бенефициаров давления в ОКБ называют контролирующего акционера УЗГА Виктора Григорьева (через "НК Банк") и его партнера Рустэма Магдеева. При этом в ОКБ утверждают, что в инвесторах не нуждаются, а 2017 год предприятие завершило с положительными показателями: его чистая прибыль составила почти 20 млн рублей при выручке 2,38 млрд рублей против 14,8 млн годом ранее (выручка была ниже на 772 млн). Объем запланированных работ на 2018 год составляет не менее 2,3 млрд рублей, при этом госконтракты составляют примерно половину объема, передает агентство "Прайм".

Большинство аналитиков полагает, что внести определенную прозрачность в процесс слияний и поглощений предприятий необходимо.

Сергей Скоробогатов, главный инвестконсультант "БКС Брокер", резюмирует: "Здесь предстоит сделать много для совершенствования корпоративного управления и установления четких правил со стороны государства. То есть компании должны быть акционированы, должно быть понятно, сколько акций будет у государства, сколько у частных инвесторов. Должна быть обеспечена прозрачность в плане финансовых показателей. Если все эти условия будут соблюдены, то компании могут выходить на биржу, но, опять же, массовым этот процесс вряд ли будет: на бирже в лучшем случае окажется какая-то небольшая часть эмиссии".

Александра Сидоркина