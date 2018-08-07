20 штатов пытаются остановить распространение в интернете CAD-файлов для печати оружия

10 июля 2018 года произошло историческое событие: после пятилетнего разбирательства завершился судебный процесс между Министерством юстиции США и правозащитной организацией Second Amendment Foundation, которая выступала от имени известного энтузиаста за свободу печати оружия Коди Уилсона и его компании Defense Distributed, распространявшей файлы для 3D-печати пистолетов и винтовок через интернет, в том числе знаменитого «Освободителя» (Liberator) — первого в мире пистолета, полностью напечатанного на 3D-принтере.

Правозащитникам удалось отстоять свободу слова и право свободной публикации файлов в интернете.

Напомним, что Second Amendment Foundation и Defense Distributed подали иск против Госдепартамента США, когда администрация Обамы в мае 2013 года наложила запрет на распространение файлов для печати оружия, сославшись на старый закон времён Холодной войны о запрете экспорта вооружений International Traffic in Arms Regulations (ITAR).

В июле 2018 года по соглашению сторон запрет снят. Кроме того, Министерство юстиции США согласилось оплатить все юридические расходы истца и дополнительно компенсировать пошлину $10 тыс., которую компании Defense Distributed пришлось оплатить Госдепартаменту в результате предыдущего ограничения.

Важно, что в результате соглашения государство признало, что неавтоматическое огнестрельное оружие до калибра 0.50, включая современные полуавтоматические спортивные винтовки, такие как популярная винтовка AR-15 и аналогичное огнестрельное оружие, «по своей природе не являются военными». Правозащитники считают это не только важной победой конституционных свобод и права на свободу речи, но и серьёзным ударом по лобби, которое пытается запретить гражданам владеть оружием: «В течение многих лет анти-ганнеры [«так называют отсталых людей, которые недостаточно образованы и считают, что людей убивает оружие, а не другие люди» — словарь Urban Dictionary] утверждали, что современные полуавтоматические спортивные винтовки являются так называемым «оружием войны», но по данному соглашению правительство признало, что ничего подобного», — заявил основатель и исполнительный вице-президент SAF Алан Готлиб (Alan M. Gottlieb).

Но последствия такого решения могут быть непредсказуемы. 30 июля двадцать американских штатов объявили о подаче в федеральный суд Сиэттла запроса на временный запретительный приказ (temporary restraining order) против компании Defense Distributed, которая уже открыла сайт DEFCAD (только для американских IP) и снова начала распространять файлы для печати оружия.

«После почти 18 месяцев я скептически относился к тому, что эта администрация [администрация Трампа — прим. пер.] способна сделать что-то ещё, что действительно меня шокирует, но они это сделали, — сказал генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон журналистам. — Если честно, это пугает… Мы считаем, что важно немедленно положить этому конец и максимально затруднить доступ к данной информации».

Прокурор пообещал инициировать новый судебный процесс «в течение нескольких часов» (поздно вечером 30 июля судебный иск подан официально, а через несколько часов принят временный запретительный приказ). Вероятно, компанию Defense Distributed хотят заставить ограничить распространение файлов на территории тех штатов, на которых запрещено свободное распространение оружия. По крайней мере, компания добровольно запретила доступа с IP-адресов штата Пенсильвания, который выдвинул такие требования. Заблокированы и неамериканские IP-адреса, чтобы избежать претензий в экспорте вооружений.

Тем не менее, штат Пенсильвания намерен судиться с Defense Distributed. Сама компания подала превентивные иски против генерального прокурора штата Нью-Джерси и городского прокурора Лос-Анджелеса, чтобы предотвратить аналогичные претензии, как от Пенсильвании.

В совместном заявлении представители 20 американских штатов выражают точку зрения, что соглашение между Госдепартаментом и правозащитниками нарушает Закон об административной процедуре, а также Десятую поправку к Конституции США, которая позволяет каждому штату регулировать огнестрельное оружие в пределах своих границ.

Коди Уилсон заявил, что уже поздно. Он выложил файлы на DEFCAD ещё в пятницу вечером, 27 июля. Но после принятия временного запрета 31 июля ему пришлось опять удалить файлы.