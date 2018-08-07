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07.08.2018
Вести.Ru

Жилой отсек японской части МКС затапливает водой

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник: © NASA/JSC

В японском модуле Международной космической станции (МКС) возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы проникает чистая вода, передает "Интерфакс".

"Возникли проблемы внутренней системы терморегулирования модуля, происходит утечка чистой воды. Астронавты пытаются бороться с подтоплением с помощью бумажных салфеток и полотенец", — сообщил источник в ракетно-космической отрасли, отметив, что пока обнаружить причину проблемы не удалось.

Японский модуль Kibo располагается в американском сегменте МКС, ранее там вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать.

В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, потеряли возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

30.07.2018
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Страны
США
Япония
Проекты
МКС
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