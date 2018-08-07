Снайперы, "Панцирь" и РЭБ отбили атаку дронов в Южной Осетии
На российской военной базе в Южной Осетии подразделение по борьбе с беспилотниками отбило атаку дронов на стартовые позиции зенитного комплекса С-300. В ходе тренировки было уничтожено порядка 30 летательных аппаратов.
В отражении атаки был задействован мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха", система ПВО "Панцирь-С" и снайперы. Подразделения по борьбе с беспилотниками созданы во всех соединениях и воинских частях Южного военного округа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Вместе с зенитчиками тренируются и мотострелки: подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО и бригады из Владикавказа отрабатывают совместные действия по защите горных перевалов и тоннелей от захвата войсками условного противника.
Возможности комплекса РЭБ "Красуха" позволяют глушить сигналы управления беспилотными летательными аппаратами в радиусе 300 километров. Мобильный зенитный комплекс "Панцирь-С" зарекомендовал себя как эффективное средство против беспилотников, охраняя российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Чтобы не тратить на малоразмерные цели дорогие ракеты, "Панцирь" сбивает их огнем спаренной 30-миллиметровой пушки. С 2017 года борьба с воздушными целями вошла в курс боевой подготовки всех снайперов армии России.
Антон Валагин
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"В ходе тренировки было уничтожено порядка 30 летательных аппаратов."
КАК именно они летели, траектории и время? ЧТО ЭТО ЗА ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ?
Гарантирую при ударе даже 40 РСЗО кассетами планирующими, 3-12шт на одну ракету, т.е. 120-480 мини-УАБ, дальность свыше 100км, маневрирующими при определённой схеме подхода к защищаемому объекту НИ ОДНА система не сможет справится. Причём при снижении суммарной массы ВВ с залпа до 200кг на целях иметь дальность до 150км, маневрируя с подходом на высотах трудных для ЗРК, например на высотах 1-2 м у земли. Если РЭБ не сработала, а системы простые могут быть выполнены в массе УАБ в несколько кг уже сейчас с механическим/пневматическим автопилотом последних километров, как и сами системы на базе экранированных (клетка Фарадея, земля исскуственная) смартфонов (масса от 65г, мощные от 120г) могут иметь корреляционные системы по картам местности, полёт по видеопотоку - каюк.
"В отражении атаки был задействован мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха"" - наиболее работоспособное если нет защиты от РЭБ, силовой её не назовёшь - это куда более громоздкие комплексы коих 6-24 шт надо на один объект. Ну максимум защитит радар ПРО Москвы, если он сам вытерпит.
"С 2017 года борьба с воздушными целями вошла в курс боевой подготовки всех снайперов армии России." - сбить малоразмерные цели можно разве 40мм гранатомётом с воздушным подрывом с 100-200м с автоматическим наведением или посредством дробовиков БАТАРЕИ с 20-50м, причём даже если рота палить будет, вероятность поражения будет снижаться но незначительно. Есть схемы применения и оружие, не ОМП, когда все и полягут ни одного не сбив. Можно провести реальные испытания с имитацией поражения ЖС и техники.
Пример простейший коптер, цена ниже 3тыс руб.
Стреляет, причём одиночными, когда АК-74 ещё куда-то способен попасть, человек умеющий ХОРОШО стрелять, гораздо лучше армейских рядовых стрелков - когда надо он попадает в ветку 10мм из АК метров с 15 на которой завис БПЛА. Его вывод - попасть можно с 10-20м но не ближе из АК.
При воздушном подрыве точном на 100-200м может иметь какую-т эффективность на СТАНКАХ 40мм гранатомёты. С рук не более 100м и с такого МАЛОИМПУЛЬСНОЙ ГРАНАТОЙ:
Вблизи - разве дробью, причём учтите что УАБ не тарелочка, много всадить надо как и менее 6мм неэффективны. Скажем моделька из магазина НЕ ИМЕЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ выдерживала свыше 40 попаданий из 4,5мм пневматички. Сквозных пробоев было множество.
Работа автоматического оружия по дронам, стоит отметить дрон стоит 40долл, УАБ 3-4 доллара всего, нагрузка полфунта, стоимость очереди из минигана, способной его сбить, с учётом амортизации и его стоимости, вертолёта как минимум 200долл.
Дрон медленный скорость боевых может быть выше в 4-10 раз и их будет не один а сотни-тысячи на цель типа ЗРК