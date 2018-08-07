Снайперы, "Панцирь" и РЭБ отбили атаку дронов в Южной Осетии

На российской военной базе в Южной Осетии подразделение по борьбе с беспилотниками отбило атаку дронов на стартовые позиции зенитного комплекса С-300. В ходе тренировки было уничтожено порядка 30 летательных аппаратов.

В отражении атаки был задействован мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха", система ПВО "Панцирь-С" и снайперы. Подразделения по борьбе с беспилотниками созданы во всех соединениях и воинских частях Южного военного округа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Вместе с зенитчиками тренируются и мотострелки: подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО и бригады из Владикавказа отрабатывают совместные действия по защите горных перевалов и тоннелей от захвата войсками условного противника.

Возможности комплекса РЭБ "Красуха" позволяют глушить сигналы управления беспилотными летательными аппаратами в радиусе 300 километров. Мобильный зенитный комплекс "Панцирь-С" зарекомендовал себя как эффективное средство против беспилотников, охраняя российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Чтобы не тратить на малоразмерные цели дорогие ракеты, "Панцирь" сбивает их огнем спаренной 30-миллиметровой пушки. С 2017 года борьба с воздушными целями вошла в курс боевой подготовки всех снайперов армии России.

Антон Валагин