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07.08.2018
Российская газета

Неудачная заправка F-35 в воздухе попала на видео

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Источник: rg.ru

В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей при дозаправке в воздухе истребителя F-35 ВВС Великобритании над Атлантикой.

С первой попытки истребитель промахнулся мимо топливного шланга, выпущенного самолетом-заправщиком А330 Voyager. Пилот F-35 тотчас увел самолет в сторону, чтобы металлический конус-стабилизатор на конце шланга не повредил нежное стелс-покрытие его самолета. Со второй попытки стыковка удалась.



Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II критически зависим от дозаправки в воздухе - с топливом во внутренних баках боевой радиус самолета не превышает 900 километров. При этом заправочная штанга стала головной болью конструкторов и пилотов F-35. Истребители продвинутых серий B и C сломали неимоверное количество наконечников во время заправок, пишет The Drive. С апреля 2014 по август 2017 года зарегистрировано 21 происшествие в воздухе, связанное с этой процедурой. А наконечник заправочной штанги F-35 - не просто железка, а сложный, управляемый электроникой механизм - во время стыковки он фиксирует шланг летающего танкера, предотвращая утечку топлива.

Пилотам особенно не нравится расположение штанги - чтобы увидеть ее, летчику приходится наклоняться вперед. ВВС и ВМС США разработали и выполняют программу по решению проблемы. Пилоты истребителей прошли дополнительную подготовку, проверено оборудование самолетов-заправщиков, программное обеспечение F-35 доработано, чтобы облегчить работу летчика. Четвертый пункт программы - усиление конструкции наконечника, - находится в стадии реализации.


Антон Валагин

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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