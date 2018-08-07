Видео: Как в США готовят дельфинов для подводной войны

В районе акватории военно-морской базы Пойнт-Лома в Южной Калифорнии прошли учения отряда морских млекопитающих Mark-7 MMS. Восемь дельфинов продемонстрировали командованию американских ВМС свои возможности по поиску и борьбы с донными минами.

Как сообщает портал Navaltoday, учения отряда Mark-7 проводились в рамках военно-морских маневров RIMPAC, в которых участвовали корабли и суда из 26 стран мира.

К месту поиска имитаторов донных мин афалины были доставлены на специальном катере. Затем инструкторы Аманда Надерер и Дэйв Вудс выпустили дельфина в зону предполагаемого нахождения мин. Для того, чтобы обнаружить подводную цель, афалине потребовалось лишь 30 секунд. После чего животное возвратилось к лодке и, получив сигнальные маркеры, разместило их рядом с донной миной. За результатами учений аквалангисты наблюдали под водой.

Отметим, что в России также проводятся исследования по обнаружению подводных мин и диверсантов с помощью морских животных.

В Мурманском морском биологическом институте КНЦ РАН на мысе Тоня в Кольском заливе тренируют тюленей, которые в надежности и скорости выполнения команд превосходят тихоокеанских морских котиков и сивучей, кольчатую нерпу, морского зайца. А в Севастополе для нужд ВМФ тренируют дельфинов. К службе допускаются морские животные в возрасте от 3 до 5 лет, с длиной тела от 2,3 до 2,7 метра.

Николай Грищенко