Сюрприз для США: у "Арматы" нашли секретное оружие

The National Interest рассказал о "секретном оружии" танка "Армата"

Американские СМИ назвали комплекс активной защиты "Афганит" "секретным оружием" перспективной бронетанковой платформы "Армата". The National Interest отметил, что "Афганит" имеет много "не виданных ранее инноваций и систем". "Газета.Ru" проанализировала ситуацию, в целом складывающуюся сегодня вокруг отечественной бронетехники нового поколения.

Радиолокатор "Афганита" функционирует в миллиметровом диапазоне волн, а максимальная скорость перехвата бронебойных подкалиберных снарядов составляет 1700 м/с. Кроме того,

в комплексе активной защиты (КАЗ)"Афганит" впервые планируется использовать защитные боеприпасы с боевой частью типа ударное ядро. Это инновационное решение является наиболее эффективным для поражения малоразмерных скоростных бронебойных подкалиберных снарядов.

"Действительно, комплекс активной защиты "Афганит" размещенный на перспективном танке Т-14 "Армата", отличается весьма высокими тактико-технически характеристиками", - пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По словам специалиста, "Афганит" способен работать по высокоскоростным кинетическим целям типа бронебойный и подкалиберный снаряд как танковых, так и противотанковых пушек. Пока ни одна система за рубежом, включая израильский КАЗ "Трофи", по таким объектам не работает, подчеркивает Мураховский.

Характеризуя складывающуюся ситуацию вокруг танка "Армата" в целом, специалист отметил, что пока принято решение не развертывать масштабное серийное производство этой перспективной боевой машины. Причем это решение принято не только в отношении "Арматы", напоминает собеседник "Газеты.Ru", но и в отношении всего модельного ряда отечественной бронетехники нового поколения, включая БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", и даже ряда артиллерийских систем и систем залпового огня.

По большому счету, это правильное решение, полагает Виктор Мураховский. Во-первых, расходы на перевооружение Сухопутных войск в новой государственной программе вооружений существенно урезаны. Во-вторых, гипотетические противники в настоящее время не проводят перевооружение своих танковых войск на бронетехнику нового поколения. В-третьих,

в настоящее время Сухопутным войскам России для вновь развертываемых частей требуется немало техники, причем техники отработанной и проверенной в боевых условиях, с освоенным серийным производством.

Среди танков к таким машинам можно отнести Т-72Б3 и Т-80 последнего уровня модернизации. Их боевые возможности на сегодня вполне сопоставимы с лучшими зарубежными танками, подчеркивает эксперт.

Наконец, полагает Мураховский, Россия в настоящее время на своих границах не создает ударных группировок войск. И неотложной необходимости в танках нового образца в настоящее время нет.

По словам собеседника издания, на данном этапе строительства Вооруженных сил целесообразнее обходиться модернизированными боевыми машинами, а бронетехнику нового поколения производить небольшими партиями для опытной войсковой эксплуатации.

"На сегодняшний день, на мой взгляд, Т-14 "Армата", несмотря на все очевидные достоинства этой машины, в значительной степени еще ходовой макет", - считает один из ведущих российских экспертов в сфере бронетанкового вооружения Михаил Барятинский.

Тем не менее, распространившиеся в последнее время слухи, что этот танк не будут принимать на вооружение, эксперт считает глупостями. Но, по его мнению, массовым этот танк вряд ли станет. По его оценкам, на "Армату" в будущем перевооружат не более двух танковых бригад.

По словам собеседника "Газеты.Ru", машину с такой стоимостью и такими характеристиками запускать в серийное производство со 125-мм пушкой не стоит. Речь в этом случае надо вести исключительно о 152-мм танковом орудии. И тогда, по словам Барятинского, это будет скачкообразный переход в новое качество. И все потенциальные противники после подобного шага окажутся на голову ниже.

В то же время сегодня Германия и США, например, заняты созданием танковых орудий нового поколения, напоминает специалист. В частности, германская компания "Рейнметалл" работает над 140-мм гладкоствольной танковой пушкой. Даже украинцы экспериментируют над 140-мм танковым орудием.

"Отечественная 152-мм пушка, а такие наработки у нас уже есть, позволит резко оторваться от возможных конкурентов, и это был бы действительно прорыв", - полагает Барятинский.

"Что касается наших модернизационных усилий в сфере бронетехники, то временами их серьезно ограничивают некоторые концептуальные установки - малый вес танков, небольшой общий объем забронированного пространства", - отметил эксперт.

По его словам, в ограниченный объем забронированного пространства, по мнению собеседника "Газеты.Ru", порой весьма трудно вписать перспективные системы вооружения.

В частности, пушку более крупного калибра на танки типа Т-72 и Т-80, поставить уже трудно. В частности, опытный образец Т-80 со 152-мм пушкой существовал, однако развертывание его серийного масштабного производства все еще под вопросом.

"Разногласия военного ведомства и завода-изготовителя в отношении "Арматы", в основном, объясняются не тактико-техническими характеристиками танка, а исключительно ценой этого перспективного танка", - рассказал "Газете.Ru" высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, вначале промышленность затребовала за "Армату" 450 млн руб. за единицу. Военные сочли такую цену чрезмерно высокой. После долгих переговоров и согласований сошлись на цене в 320-350 млн руб.

"По большому счету, цена "Арматы", заявленная заводом-изготовителем, не выглядит слишком высокой, если мы обратимся к ценовым параметрам аналогичных образцов бронетехники западного производства", - пояснил источник "Газеты.Ru" в оборонпроме.

По словам собеседника "Газеты.Ru", практически все боевые машины наших вероятных партнеров имеют существенно большую цену, чем "Армата". В частности, танк ВС США Abrams M1A2 SEP обходится американским налогоплательщикам почти в 600 млн руб. Дороже "Арматы" сегодня обходится и производство таких машин, как германский Leopard 2A6, израильский Merkava Mark IV, английский Challenger 2.

"Так что считать цену "Арматы" чрезмерно высокой, видимо, не стоит", - заключил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Михаил Ходаренок