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07.08.2018
РИА Новости

Патрушев провел российско-бразильские консультации по безопасности

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве российско-бразильские консультации по безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.

"В Москве состоялись российско-бразильские консультации по безопасности. Их провели Николай Патрушев и глава кабинета институциональной безопасности Федеративной Республики Бразилия Сержио Эчегойен", - сказал Аношин.

"Обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности, а также вопросы координации деятельности на международном уровне, в том числе в рамках БРИКС и ООН", - отметил Аношин.

Участие в консультациях приняли представители ряда министерств и ведомств, добавил он.

06.08.2018
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Страны
Бразилия
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БРИКС
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