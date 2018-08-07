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07.08.2018
ТАСС

Невское ПКБ предлагает флоту проект вертолетоносца водоизмещением 30 тыс. тонн

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Большой десантный корабль "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Бюро также предлагает госзаказчику модернизированный вариант большого десантного корабля типа "Иван Грен"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) предлагает Военно-морскому флоту проект универсального десантного корабля (УДК, вертолетоносца) водоизмещением около 30 тыс. т. Об этом рассказал в интервью ТАСС его глава Сергей Орлов.

"Предлагаем вариант УДК водоизмещением около 30 тыс. тонн и БДК [большого десантного корабля] - 6-7 тыс. тонн", - сказал он.

По словам Орлова, Минобороны РФ пока не поручало Невскому ПКБ такие работы, проектант работает в инициативном порядке.

Он добавил, что новый УДК сможет нести корабли на воздушной подушке.

"В этой сфере изыскания идут еще на уровне научно- исследовательской работы (НИР). Сейчас изменилась сама концепция применения десантных сил, и надо переосмыслить, какой все-таки нужен корабль, с каким количеством вертолетов, десанта, вооружения, и можно ли будет применять его при необходимости в гражданской сфере", - отметил собеседник агентства.

Новый "Иван Грен"

Кроме того, бюро предлагает госзаказчику модернизированный вариант БДК типа "Иван Грен" - "чуть длиннее и шире, большего водоизмещения, со всеми учтенными недочетами". "Создав два корабля, флот видит концепцию нового "десантника". Хотя мы теперь совершенно четко представляем, что надо сделать с "Иваном Греном", - подчеркнул Орлов.

"Иван Грен" является первым десантным кораблем, спроектированным и построенным в новейшей истории России, это головной корабль проекта 11711, разработанного Невским ПКБ. Работа над ним велась более 20 лет из-за многочисленных переделок по требованию ВМФ.

Как сообщил ранее заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, проектирование и строительство универсальных десантных кораблей в России начнется после 2020 года, когда будет завершено проектирование нового большого десантного корабля.

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11711
2020-й год
Гособоронзаказ
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