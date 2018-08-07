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07.08.2018
АО «РТ-Химкомпозит»

«РТ-Химкомпозит» и администрация Липецкой области создают биохимический кластер.

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Холдинг "РТ-Химкомпозит"
Холдинг "РТ-Химкомпозит".
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

В Липецкой области будет создан биохимический кластер и промышленный технопарк на базе филиала Государственного НИИ химии и технологии элементоорганических соединений холдинговой компании «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех. В рамках достигнутых договоренностей предприятие планирует расширить производство кремнийорганической продукции, для чего на модернизацию мощностей будет направлено до 500 млн рублей.


В городе Данков Липецкой области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по формированию биохимического кластера и созданию промышленного технопарка на территории филиала АО «Государственного Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений» - «Силан» (Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит» госкорпорации Ростех).


Соглашение способствует развитию научно-технического и инновационного потенциала «РТ-Химкомпозит», повышает инвестиционную привлекательность региона, а так же развивает и укрепляет межрегиональные и международные связи в сфере научно-технического развития и промышленной кооперации. В ближайшее время будет объявлен первый проект биохимического кластера, приблизительной стоимостью в 500 миллионов рублей позволяющий расширить объемы производства кремнийорганической продукции.


«Развитие химии и зеленой химии соответствует нашей стратегии развития, утвержденной решением Правления Госкорпорации «Ростех». Прогнозируемый рост мирового рынка зеленой химии составляет от 7 до 13 процентов в перспективе 2025 года и нам необходимо быть в лидерах этого процесса. С открытием технопарка и формированием биохимического кластера в Липецкой области, мы надеемся укрепить свою компетенцию в этом направлении и значительно увеличить долю продукции гражданского назначения» прокомментировал генеральный директор Холдинговой компании «РТ-Химкомпозит» Кирилл Юльевич Шубский.


Трехстороннее соглашение подписали глава администрации Липецкой области Олег Королев, генеральный директор АО «ГНИИХТЭОС» Павел Стороженко и директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.


«Инновационное производство невозможно без тесной взаимосвязи науки и предприятий. Наша задача - помочь предприятиям, и тем, которые уже работают, и тем, которые только будут созданы, освоить наукоемкие технологии, чтобы не снижать темпов развития промышленного комплекса региона», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «РТ-Химкомпозит»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
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