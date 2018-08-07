Наблюдатели из шести стран приехали в Новосибирскую область на АрМИ-2018

НОВОСИБИРСК, 6 авг - РИА Новости. Военные наблюдатели из шести стран мира прибыли в Новосибирскую область для ознакомления с ходом проведения международного конкурса разведчиков, сообщает в понедельник Центральный военный округ.

"Основная цель приезда иностранных военных наблюдателей - ознакомиться с проведением армейских игр, оценить уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях. Военные представители работают на каждом этапе конкурса, чтобы оценить условия выполнения заданий для разведчиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за конкурсом, проходящим в рамках Армейских международных игр-2018 на полигоне "Кольцово" в Новосибирской области, наблюдают военные из Индонезии, Филиппин, Индии, Лаоса, Ирана и Азербайджана.

В этом году в международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки-2018" принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Судана, Белоруссии, Армении и Казахстана. Как сообщалось, по итогам первого этапа конкурса лидирует команда Российской Федерации.

В пресс-службе со ссылкой на главного судью соревнований генерала-майора Владимира Марусина добавили, что в 2019 году международный конкурс "Отличники войсковой разведки" планируется провести в Индии.