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07.08.2018
Военное обозрение

Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует

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Россия разместила на острове Итуруп Курильской гряды истребители Су-35 ВКС России для несения опытно-боевого дежурства, передает блог bmpd со ссылкой на сахалинский веб-ресурс Sakhalin.info. Самолеты размещены на введенном в строй в 2014 году аэропорту "Ясный", который совместно используется для гражданских и военных самолетов.

sakhalin.info

3 августа на территории аэродрома в торжественной обстановке, заместитель командующего 11-й армии ВВС и ПВО, начальник авиации Олег Соловьёв поздравил лётчиков, техников и инженеров наземной службы со знаменательным событием. Личному составу зачитали приказ командования, а уже через час на аэродроме началась отработка выруливания на полосе.

Судя по опубликованной информации, на первое опытно-боевое дежурство заступило звено истребителей Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Экипажи самолетов будут нести службу на Итурупе на основе ротационной системы, предварительно по два месяца.

На размещение российских истребителей Су-35 на острове Итуруп уже отреагировали в Японии. Токио заявило Москве протест в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, заявил в понедельник на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Протест был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве.

Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, не оставляя попыток вернуть себе "северные территории", которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

06.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
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Су-35
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4 комментария
№1
07.08.2018 08:00
Цитата, q
Токио заявило Москве протест в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах,

Вот когда американские военные базы с территории Японии  и Ю-Кореи уберутся домой , тогда и можно будет обсуждать территориальные вопросы...
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№2
07.08.2018 12:17
Цитата, q
Вот когда американские военные базы с территории Японии  и Ю-Кореи уберутся домой , тогда и можно будет обсуждать территориальные вопросы...
Тогда уж с японцами точно никто и ничего обсуждать не будет...
+2
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№3
07.08.2018 17:19
Цитата, штурм сообщ. №1
тогда и можно будет обсуждать территориальные вопросы...

Ни теперь, ни потом.
Ша, медузы...
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№4
07.08.2018 17:24
Цитата, штурм сообщ. №1
тогда и можно будет обсуждать территориальные вопросы...

Принадлежность Хоккайдо, разве что.
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