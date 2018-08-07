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07.08.2018
Военное обозрение

Британцы получили очередную партию F-35B

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Британские вооруженные силы получили очередную партию новейших истребителей пятого поколения F-35B. Пять истребителей вылетели с территории США и, преодолев Атлантику, приземлились в Великобритании, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.

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Прибывшие на территорию Великобритании пять истребителей F-35B присоединились к первым четырем, поставленным Британии в июне этого года, и пополнили состав 617-ой эскадрильи Королевских ВВС. Всего в первой партии Великобритания должна получить 15 новейших самолетов. В настоящее время все они уже построены, девять получены, а оставшиеся шесть проходят цикл испытаний на территории США перед перелетом в Великобританию.

Согласно планам британского военного ведомства, всего в период до 2030 года Лондон намерен приобрести 138 истребителей F-35B, которые будут распределены между ВВС и ВМС Великобритании. Большая часть самолетов останется в Военно-воздушных силах, другая, меньшая часть, будет отправлена для пополнения авиакрыла авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

Истребитель F-35B Lightning II имеет возможность вертикального взлёта и посадки и предназначен, в первую очередь, для использования на авианосцах, вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.

06.08.2018
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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
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