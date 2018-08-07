Последние массовые жертвы от самолётов "Люфтваффе"?

Не успели мы отдышаться от катастрофы, случившейся с нашим вертолётом Ми-8 в минувшую субботу (18 погибших), как последовало известие о двух подобных несчастьях, случившихся в тот же день в Швейцарии с примерно таким же количеством погибших (в одном случае – 20, в другом случае — 4 человека). Поистине, есть в мире какие-то проклятые дни…

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Группа Ju-52, получивших наибольшую известность в период Второй мировой войны в качестве основных военно-транспортных самолётов "Люфтваффе", совершает в наши дни полёт в небе над Альпами

Согласно сообщениям швейцарского ИА "ATS-SDA" и британского ИА "Thompson Reuters", в эту же субботу, в 17:00 по местному (18:00 по московскому) времени, в восточно-швейцарском кантоне Грисон, у горы Пиз-Сеньяс, потерпел катастрофу раритетный самолёт периода Второй мировой войны модели Ju-52, произведённый, по некоторым данным, ещё в 1939 году.

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Ju-52 в военном камуфляже ВВС Третьего рейха. Эти самолёты принимали участие, наверное, везде, где только можно в период Второй мировой войны: от бомбардировок Герники в Испании до капитуляции последних немецких "котлов" в Берлине и Курляндии

Эта машина возвращалась после прогулочного рейса из района Тичино-Локарно и по неустановленной пока причине упала с большой высоты на подножие горы. Все находившиеся на борту 20 человек погибли (в основном швейцарцы, включая троих членов экипажа, совершавших экскурсионно-развлекательный полёт над Альпами; также в самолёте находилась семья из трёх австрийцев).

Исполнительный директор авиакомпании "Ju-Air" Курт Вальдмейер заявил в воскресенье на срочно созванной пресс-конференции: "Вчера был худший день во всей 36-летней истории нашей авиакомпании". Действительно, это первая авиакатастрофа почти в сорокалетней истории этого предприятия, которое постоянно предоставляет экскурсии на винтажных самолётах.

Силы полиции и швейцарские службы спасения заявили, что не принимали никакого сигнала бедствия от упавшего борта и оказались на месте крушения так быстро из-за того, что их силы выдвинулись к месту падения другого, самолёта (небольшого легкомоторного). Это падение произошло чуть ранее в этот же день в том же районе (в катастрофе тоже погибли все находившиеся на борту, а именно четыре человека).

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Перед входом в частный авиационный музей FLAB, принадлежащий той же авиакомпании "Ju-Air", где экспонируется огромная коллекция самолётов от эпохи первых бипланов до современных реактивных истребителей

Согласно заявлению министерства авиации Швейцарии, выяснение причин авиационного происшествия с Ju-52 будет достаточно длительным, т.к. винтажный самолёт ради полной исторической аутентичности не был оснащён "чёрным ящиком".

"Предварительно можно установить, что военно-транспортное воздушное судно периода Второй мировой войны ударилось в землю на большой скорости и почти вертикально", — заявил Даниэль Кнехт, глава авиационного департамента швейцарского "Совета по безопасности перевозок".

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Посетители авиакомпании в ресторане, совмещённом с музеем авиационной техники

"Ju-Air", основанная в 1982 году, хорошо известна на швейцарском рынке воздушных перевозок как авиакомпания, предлагающая экскурсионные и приключенческие полёты на различных винтажных самолётах (в основном периода Второй мировой войны). Основу её авиапарка составляют военно-транспортные Ju-52 немецкого производства 1940-х годов, знаменитые "Тётушки Ю", первоначально использовавшиеся швейцарскими ВВС.

Известно, что разбившийся борт прошёл в последний раз полную техническую проверку в конце июля 2018 года.