СМИ: Российскому истребителю не под силу сбить F-22 и F-35

Воевать в небе с истребителями пятого поколения F-22 и F-35 – всё равно, что охотиться с закрытыми глазами, пишет The National Interest.

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И если F-22 и без стелс-технологий превосходит любой российский истребитель, то F-35, даже проигрывая в скорости, одерживает верх над противником благодаря своему радару, говорится в материале.

К такому выводу автор пришел после того, как сам побывал в учебном бою, в котором сошлись малозаметные F-22 и F-35, с одной стороны, и F-15 и учебно-тренировочные самолеты T-38A Talon, изображавшие истребители МиГ-29, с другой.

Журналиста посадили в "российский" Talon под позывным "Водка-3". Через несколько минут "неравного боя" все "Талоны" были условно сбиты. Летчики даже не поняли, с какой стороны "прилетала" ракета.

То же самое произошло и с F-15. По словам пилота этого истребителя, "очень похожего на Су-27 или китайский J-20", он чувствовал себя беспомощным, когда пытался противостоять самолетам F-22 и F-35.

При этом журналист отметил, что воздушный бой больше напоминал пиар-компанию ВВС США, поскольку сражаться с УТС "Талон" и настоящим российским истребителем – не одно и то же. Тем не менее, он признал, что радар с активной фазированной решеткой, безусловно, дает большое преимущество летчику.

Автор напомнил, что в РФ сегодня активно работают над технологиями, позволяющими обнаруживать самолеты-невидимки. Кроме того, русские продолжают доводить до ума новейший Су-57. Правда, из большой стоимости судьба "российского F-22" пока не определена, добавляет он.