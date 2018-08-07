Киев обвинил Россию в блокировании украинских портов

Россия использует Крымский мост и своих военных в Азовском море для того, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в морские порты Мариуполя и Бердянска, передает РИА Новости заявление министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна.

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По словам министра, в результате блокады суда стали заходить в упомянутые порты "на 10 процентов реже".

Для Украины – это большая цифра, страна несет прямые убытки в сотни миллионов гривен. Если же учесть социально-экономический эффект, убытки судовладельцев, вынужденных простаивать из-за досмотров при входе в Керченский пролив либо в Азовское море, то общий ущерб, причиняемый российскими властями, возрастет в разы, сказал Омелян.

Он уверен, что Москва умышленно "дестабилизирует" ситуацию на Украине, поэтому Киев вынужден обращаться за помощью к союзникам по антироссийской коалиции.

Украинские власти, по словам министра, работают с партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против черноморских портов России.

Напомним, ранее предложения по противодействию России в этом регионе выдвигали украинские депутаты. Они предлагали расторгнуть договор от 2003 года о сотрудничестве сторон при использовании Азовского моря и Керченского пролива.

А в конце мая народные избранники призвали Киев ввести санкции в отношении всех российских портов в Азовском и Черном морях. Было также предложено взять под охрану водное пространство Керченского пролива и Азовского моря, обеспечив их постоянное патрулирование.