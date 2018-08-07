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07.08.2018
Военное обозрение

В Китае испытан первый гиперзвуковой волнолёт

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Корпорация аэрокосмической науки и технологий впервые в истории Китая испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, развивающий скорость до 6 Махов, сообщает Global Times.

China Academy of Aerospace Aerodynamics

Сообщается, что волнолет (волноплан) имеет клиновидную носовую часть, которая увеличивает его подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны. Летательный аппарат скользит по верхней кромке воздушного потока, создаваемой его же собственным разгоном.

По словам военного эксперта Сун Чжунпина, успешное испытание, о котором объявлено общественности, свидетельствует о том, что КНР уже сделала технологический прорыв в сфере вооружений.

Изделие, разработанное в Академии аэрокосмической аэродинамики, прошло испытание на полигоне в северо-западной части Китая. Разработчики рассказали, что аппарат двигался в воздухе по крайне сложной и непредсказуемой для противника траектории. В обозримом будущем он будет использоваться в качестве носителя боеголовок.

По данным ресурса, волнолет находился в воздухе около 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на 30-километровой высоте, после чего приземлился в заданной точке. До принятия аппарата на вооружение ему предстоит пройти неоднократное тестирование.

06.08.2018
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Страны
Китай
Проекты
ГЗЛА
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