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07.08.2018
Военное обозрение

Слишком дорого для России: в США предрекли "Армате" смерть

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Технологии, использованные разработчиками при создании танка "Армата", станут полезными при создании новой боевой машины, пока же Россия активно пополняет войска советской модернизированной бронетехникой, приводит Лента.ру мнение американского эксперта Джозефа Тревитика.

http://www.globallookpress.com

По словам эксперта, "Армата", как, впрочем, и Су-57, очень дорога для серийного производства, однако в будущем она может быть использована для создания новой машины.

К тому времени, когда у России появятся средства для массового производства танка, ситуация в мире может измениться, и танк окажется устаревшей машиной. Поэтому "Уралвагонзаводу" нужно продолжать разработки, чтобы использовать уже имеющиеся наработки для "дальнейшей усовершенствованной концепции танка".

Новый танк в России, по мнению автора материала, может появиться лет через 5-7, а пока Кремль продолжит выжимать всё возможное из своих старых машин периода холодной войны.

Напомним, в апреле другой американский эксперт Себастьян Роблин опубликовал материал "Покойся с миром…", в котором заявил, что Россия отказалась от серийного производства "смертоносного" истребителя С-57 (ПАК ФА) из-за выхода Индии из совместного проекта по созданию самолета пятого поколения.

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Армата
ПАК ФА
Компании
Уралвагонзавод
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