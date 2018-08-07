Слишком дорого для России: в США предрекли "Армате" смерть

Технологии, использованные разработчиками при создании танка "Армата", станут полезными при создании новой боевой машины, пока же Россия активно пополняет войска советской модернизированной бронетехникой, приводит Лента.ру мнение американского эксперта Джозефа Тревитика.

http://www.globallookpress.com

По словам эксперта, "Армата", как, впрочем, и Су-57, очень дорога для серийного производства, однако в будущем она может быть использована для создания новой машины.

К тому времени, когда у России появятся средства для массового производства танка, ситуация в мире может измениться, и танк окажется устаревшей машиной. Поэтому "Уралвагонзаводу" нужно продолжать разработки, чтобы использовать уже имеющиеся наработки для "дальнейшей усовершенствованной концепции танка".

Новый танк в России, по мнению автора материала, может появиться лет через 5-7, а пока Кремль продолжит выжимать всё возможное из своих старых машин периода холодной войны.

Напомним, в апреле другой американский эксперт Себастьян Роблин опубликовал материал "Покойся с миром…", в котором заявил, что Россия отказалась от серийного производства "смертоносного" истребителя С-57 (ПАК ФА) из-за выхода Индии из совместного проекта по созданию самолета пятого поколения.