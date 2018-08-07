Франция разработает ракету класса "воздух-воздух" нового поколения MICA NG

Запуск ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" MBDA MICA в варианте с активной радиолокационной системой наведения с истребителя Dassault Rafale M (бортовой номер "26") авиации ВМС Франции.

ЦАМТО, 6 августа. Члены Кабинета министров Франции в ходе заседания министерского комитета по инвестициям дали свое письменное согласие на начало разработки семейства ракет класса "воздух-воздух" нового поколения – MICA NG (Nouvelle Generation).

MICA NG постепенно заменят имеющиеся на вооружении ВВС и ВМС Франции ракеты класса "воздух-воздух" MICA с инфракрасной и радиолокационной системами наведения, списание которых ожидается в период с 2018 по 2030 гг.

Новые ракеты MICA NG будут разработаны в двух вариантах: с инфракрасной и электромагнитной системами наведения. Они будут поставлены ВВС и ВМС Франции в период между 2026 и 2031 гг.

В конце сентября, как ожидается, будет подписан официальный контракт на разработку новых ракет. По оценке Генеральной дирекции по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA), значительную долю по разработке ракет нового поколения возьмут на себя производители, с которыми будет заключен этот контракт (MBDA, Safran и Thales).

Как ожидается, разработка новой ракеты станет адекватным ответом развитию данного типа вооружений в мире, что обеспечит надежное парирование потенциальных угроз, поддержит превосходство ВВС Франции в воздухе, а также высокий экспортный потенциал французского ОПК.