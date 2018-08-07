Рогозин призвал предприятия Роскосмоса перейти к серийному производству спутников

Глава госкорпорации выразил надежду, что АФК "Система" поможет в этом вопросе

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Российские предприятия - изготовители спутников должны перейти от производства штучных изделий к серийному, чтобы обеспечить страну связью, навигацией и интернетом. Об этом сообщил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Для того, чтобы обеспечить нашу большую страну единой связью, единой навигацией, мы должны перейти от создания штучных изделий к серийному производству спутников", - сказал Рогозин во время церемонии запуска корпуса сборки модулей полезной нагрузки для российских спутников связи на Ярославском радиозаводе.

"Мы обсудим с АФК ["Система"], в какой форме это может быть, но думаю, что, скорее всего, пойдем на создание совместного предприятия. Мы рассчитываем, что АФК "Система" и ее дочерние предприятия смогут обеспечить Роскосмосу выполнение таких больших задач, как выход на серийное производство космических аппаратов", - сообщил позднее журналистам глава госкорпорации.

Он также заявил, что возрождение российского космоса возможно только с привлечением частных инвесторов. "Мы считаем, что возрождение русского космоса будет связано с привлечением частного инвестора", - сказал Рогозин.

"До сих пор российская ракетно-космическая промышленность работала на рынке пусковых услуг, на котором мы держали лидирующие позиции. Но последние годы отстали от ведущих позиций и, самое главное, мы стали понимать, что основной рынок складывается не в извозе в космос чужих полезных нагрузок, а в создании собственных. Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе. Мы уважаем свою страну, и мы дадим серьезный бой всем нашим конкурентам", - подчеркнул глава Роскосмоса.