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07.08.2018
ТАСС

Рогозин призвал предприятия Роскосмоса перейти к серийному производству спутников

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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник: © Артем Геодакян/ТАСС

Глава госкорпорации выразил надежду, что АФК "Система" поможет в этом вопросе

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Российские предприятия - изготовители спутников должны перейти от производства штучных изделий к серийному, чтобы обеспечить страну связью, навигацией и интернетом. Об этом сообщил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Для того, чтобы обеспечить нашу большую страну единой связью, единой навигацией, мы должны перейти от создания штучных изделий к серийному производству спутников", - сказал Рогозин во время церемонии запуска корпуса сборки модулей полезной нагрузки для российских спутников связи на Ярославском радиозаводе.

"Мы обсудим с АФК ["Система"], в какой форме это может быть, но думаю, что, скорее всего, пойдем на создание совместного предприятия. Мы рассчитываем, что АФК "Система" и ее дочерние предприятия смогут обеспечить Роскосмосу выполнение таких больших задач, как выход на серийное производство космических аппаратов", - сообщил позднее журналистам глава госкорпорации.

Он также заявил, что возрождение российского космоса возможно только с привлечением частных инвесторов. "Мы считаем, что возрождение русского космоса будет связано с привлечением частного инвестора", - сказал Рогозин.

"До сих пор российская ракетно-космическая промышленность работала на рынке пусковых услуг, на котором мы держали лидирующие позиции. Но последние годы отстали от ведущих позиций и, самое главное, мы стали понимать, что основной рынок складывается не в извозе в космос чужих полезных нагрузок, а в создании собственных. Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе. Мы уважаем свою страну, и мы дадим серьезный бой всем нашим конкурентам", - подчеркнул глава Роскосмоса.

06.08.2018
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Роскосмос
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1 комментарий
№1
07.08.2018 09:44
"АФК "Система" поможет в этом вопросе"
- эта группа принадлежит американским банкирам и ПОЛНОСТЬЮ контролируется из США.  То есть они будут знать КАК ОТКЛЮЧИТЬ НАЧИНКУ или внести изменения в траффик по своему усмотрению.

Короче, нет надежды на те спутниковые системы которые будут у Роскосмоса, правительство РФ окончательно оккупационная администрация нацеленная теми кто поводок держит и выдрессировал их на уничтожение РФ изнутри.
Требуется разрабатывать и запускать СОБСТВЕННЫЕ спутниковые сети, никак не зависящие от властей, вплоть с разработкой в третьих странах и запуска в четвёртых с плавучих космодромов или втихаря, уже без ракет.

Кто владеет орбитой тот владеет и всем что под ней.
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