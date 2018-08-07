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07.08.2018
ТАСС

Роскосмос готовит ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

Ранее сообщалось, что госкорпорация заказала разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Роскосмос начал подготовку к созданию федеральной целевой программы по созданию ракеты сверхтяжелого класса. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы начали подготовку федеральной целевой программы по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса" - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей. Разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса планируется закончить к 31 октября 2019 года.

Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для нее на космодроме Восточный начнется в 2026 году.

Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5".

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей. 

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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