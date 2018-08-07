Роскосмос готовит ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты

Ранее сообщалось, что госкорпорация заказала разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Роскосмос начал подготовку к созданию федеральной целевой программы по созданию ракеты сверхтяжелого класса. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы начали подготовку федеральной целевой программы по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса" - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей. Разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса планируется закончить к 31 октября 2019 года.

Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для нее на космодроме Восточный начнется в 2026 году.

Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5".

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.