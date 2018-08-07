Войти
07.08.2018
ТАСС

РКК "Энергия" приостановила полномочия главы корпорации

627
0
0
Владимир Солнцев
Владимир Солнцев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Временно исполняющим обязанности назначили Сергея Романова

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Совет директоров РКК "Энергия" принял решение приостановить полномочия генерального директора корпорации Владимира Солнцева, сообщается в понедельник на сайте корпорации.

"На заседании совета директоров ПАО "РКК "Энергия", проведенном в форме заочного голосования (окончание голосования - 03.08.2018), принято решение приостановить полномочия генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Солнцева Владимира Львовича с 4 августа 2018 года в связи с расторжением с ним трудового договора по соглашению сторон", - говорится в сообщении. Кроме того, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (окончание голосования - 12 сентября 2018 года) на котором будет избран новый генеральный директор.

Временно исполняющим обязанности генерального директора с 4 августа назначен Сергей Романов. Он работает в РРК "Энергия" с 1983 года. С 9 декабря 2016 года занимал должности зампреда Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, технического руководителя по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов, первого заместителя генерального конструктора - главного конструктора пилотируемых космических комплексов корпорации.

Согласно информации на сайте РКК "Энергии", Романов принимал участие в разработке систем жизнеобеспечения на орбитальной станции "Салют-7", научно-исследовательском комплексе "Мир", орбитальном корабле "Буран", руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения космических кораблей типа "Союз", грузовых кораблей типа "Прогресс", многоцелевого лабораторного модуля Международной космической станции и другими.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и должен был оставить свой пост 3 августа. В 2010-2014 годах он занимал должность исполнительного директора НПО "Энергомаш". Начал работу в корпорации "Энергия" с 1 августа 2014 года в должности врио президента, а в сентябре того же года решением внеочередного собрания акционеров избран президентом компании. С июня 2016 года - гендиректор РКК "Энергия".

При Солнцеве, в частности, была реализована сделка по продаже активов "Морского старта" от РКК "Энергия" компании S7 Space. В декабре 2017 года с Байконура был запущен в космос изготовленный корпорацией "Энергия" первый ангольский спутник "Ангосат-1". Связь со спутником прервалась почти сразу после отделения от разгонного блока из-за проблем на борту космического аппарата. В апреле этого года космический аппарат был признан полностью утерянным, взамен будет строиться "Ангосат-2".

РКК "Энергия"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК "Энергия") имени С. П. Королева - одно из ведущих ракетно- космических предприятий России, головная организация по разработке пилотируемых космических систем. Предприятие было образовано в 1946 году.

По состоянию на 31 марта 2018 года, контрольный пакет акций РКК "Энергия" принадлежит госкорпорации "Роскосмос", которая владеет 83,94% акций - 25,12% напрямую и 58,82% через Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам и частным лицам.

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Байконур
МКС
Салют ОрС
Похожие новости
16.05.2017
Космодром Байконур. Досье
10.10.2016
"Коммерческий запуск с "Морского старта" будет стоить $65–76 млн"
24.11.2014
Первый беспилотный испытательный полет пилотируемого транспортного корабля нового поколения должен состояться в 2021
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 18:12
  • 57
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 07.08 17:51
  • 12
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 07.08 17:40
  • 21
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 07.08 17:27
  • 3
20 штатов пытаются остановить распространение в интернете CAD-файлов для печати оружия
  • 07.08 17:27
  • 9
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 07.08 17:24
  • 4
Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует
  • 07.08 15:49
  • 1
Новые объекты инфраструктуры 201 российской военной базы будут введены в строй в октябре этого года
  • 07.08 15:41
  • 6
"Смиритесь": Россия разместила авиацию на Курилах
  • 07.08 15:33
  • 1
Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину
  • 07.08 13:07
  • 5
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей
  • 07.08 12:08
  • 108
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 07.08 11:35
  • 1
Замглавы Минобороны проверил ход строительства моста через реку Енисей в районе города Кызыл
  • 07.08 11:21
  • 1584
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 11:18
  • 5
Австралия выбрала британские фрегаты типа 26
  • 07.08 11:04
  • 23
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"