РКК "Энергия" приостановила полномочия главы корпорации

Временно исполняющим обязанности назначили Сергея Романова

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Совет директоров РКК "Энергия" принял решение приостановить полномочия генерального директора корпорации Владимира Солнцева, сообщается в понедельник на сайте корпорации.

"На заседании совета директоров ПАО "РКК "Энергия", проведенном в форме заочного голосования (окончание голосования - 03.08.2018), принято решение приостановить полномочия генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Солнцева Владимира Львовича с 4 августа 2018 года в связи с расторжением с ним трудового договора по соглашению сторон", - говорится в сообщении. Кроме того, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (окончание голосования - 12 сентября 2018 года) на котором будет избран новый генеральный директор.

Временно исполняющим обязанности генерального директора с 4 августа назначен Сергей Романов. Он работает в РРК "Энергия" с 1983 года. С 9 декабря 2016 года занимал должности зампреда Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, технического руководителя по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов, первого заместителя генерального конструктора - главного конструктора пилотируемых космических комплексов корпорации.

Согласно информации на сайте РКК "Энергии", Романов принимал участие в разработке систем жизнеобеспечения на орбитальной станции "Салют-7", научно-исследовательском комплексе "Мир", орбитальном корабле "Буран", руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения космических кораблей типа "Союз", грузовых кораблей типа "Прогресс", многоцелевого лабораторного модуля Международной космической станции и другими.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и должен был оставить свой пост 3 августа. В 2010-2014 годах он занимал должность исполнительного директора НПО "Энергомаш". Начал работу в корпорации "Энергия" с 1 августа 2014 года в должности врио президента, а в сентябре того же года решением внеочередного собрания акционеров избран президентом компании. С июня 2016 года - гендиректор РКК "Энергия".

При Солнцеве, в частности, была реализована сделка по продаже активов "Морского старта" от РКК "Энергия" компании S7 Space. В декабре 2017 года с Байконура был запущен в космос изготовленный корпорацией "Энергия" первый ангольский спутник "Ангосат-1". Связь со спутником прервалась почти сразу после отделения от разгонного блока из-за проблем на борту космического аппарата. В апреле этого года космический аппарат был признан полностью утерянным, взамен будет строиться "Ангосат-2".

РКК "Энергия"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК "Энергия") имени С. П. Королева - одно из ведущих ракетно- космических предприятий России, головная организация по разработке пилотируемых космических систем. Предприятие было образовано в 1946 году.

По состоянию на 31 марта 2018 года, контрольный пакет акций РКК "Энергия" принадлежит госкорпорации "Роскосмос", которая владеет 83,94% акций - 25,12% напрямую и 58,82% через Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам и частным лицам.