Curiosity отметил шестую годовщину на Марсе

Его десантировали на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла

Марсоход Curiosity Rover в воскресенье отметил шестой год пребывания на Красной планете. Поздравление было размещено на его официальной странице в Twitter.

"Я приземлился на #Марс шесть лет назад. Отмечаю 6-ю годовщину посадки традиционным подарком из оксида железа", - говорится в сообщении.

Curiosity был десантирован на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Кратер Гейла достигает в диаметре 154 км и размером примерно равен совокупной площади штатов Коннектикут и Род-Айленд. Аппарат достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Он вдвое длиннее и более чем в пять раз тяжелее любого аппарата NASA из доставленных ранее на Красную планету. У этой научной лаборатории три пары колес диаметром 50 см, каждое из которых приводится в движение индивидуальной силовой установкой. Передняя и задняя подвески марсохода снабжены специальными поворотными механизмами. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой до 75 см и делать полный разворот на месте. Этот проект обошелся NASA в $2,5 млрд.

22 марта исполнилось две тысячи марсианских дней с момента, когда марсоход начал работать в кратере, названном в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Сутки на Красной планете длятся почти на 40 минут дольше земных. Ученые первоначально рассчитывали, что марсоход продержится от силы один марсианский год - 686 земных дней. Марсоход передает собранную информацию на Землю с помощью орбитальных зондов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance.