Гости форума "Армия-2018" смогут прокатиться на тренажере ракетного комплекса "Ярс"

Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.

В Минобороны рассказали, что посетители смогут совершить виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уникальный тренажер для механиков-водителей ракетного комплекса "Ярс" будет впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". С помощью тренажера посетители смогут совершить виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования комплекса, сообщили в понедельник в Минобороны.

"На форуме впервые будет представлена новейшая модификация тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Посетители форума смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, совершив виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что уникальным новый тренажер делает реалистичная система визуализации и система подвижности, позволяющая имитировать движение по различным осям и углам. Данные средства позволяют моделировать штатные и нештатные ситуации в реальном масштабе времени.

Тренажер будет не единственной новинкой Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), представленной на форуме. Ракетчики впервые продемонстрируют машину дистанционного разминирования "Листва", созданную специально для РВСН. Машина обнаруживает и дистанционно уничтожает взрывные устройства с металлическими элементами и электронными компонентами на дальности до 100 м.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа на территории парка "Патриот" в Московской области.