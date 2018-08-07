Войти
07.08.2018
ТАСС

Гости форума "Армия-2018" смогут прокатиться на тренажере ракетного комплекса "Ярс"

527
0
0
Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник: МО РФ

В Минобороны рассказали, что посетители смогут совершить виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уникальный тренажер для механиков-водителей ракетного комплекса "Ярс" будет впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". С помощью тренажера посетители смогут совершить виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования комплекса, сообщили в понедельник в Минобороны.

"На форуме впервые будет представлена новейшая модификация тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс"  Посетители форума смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, совершив виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что уникальным новый тренажер делает реалистичная система визуализации и система подвижности, позволяющая имитировать движение по различным осям и углам. Данные средства позволяют моделировать штатные и нештатные ситуации в реальном масштабе времени.

Тренажер будет не единственной новинкой Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), представленной на форуме. Ракетчики впервые продемонстрируют машину дистанционного разминирования "Листва", созданную специально для РВСН. Машина обнаруживает и дистанционно уничтожает взрывные устройства с металлическими элементами и электронными компонентами на дальности до 100 м.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа на территории парка "Патриот" в Московской области.

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Проекты
АРМИ-20XX
ПГРК
Похожие новости
07.08.2018
Новейшая военная техника РВСН скоро будет представлена в парке "Патриот"
20.06.2018
На МВТФ "Армия-2018" РВСН впервые публично представят машину дистанционного разминирования "Листва"
06.04.2018
В 2018 году в Тагильское ракетное соединение поступят новейшие комплекты разминирования для расчетов МДР "Листва"
30.03.2018
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
19.01.2018
ПГРК "Ярс" приступили к несению боевого дежурства в рамках учения в Новосибирской области
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 18:12
  • 57
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 07.08 17:51
  • 12
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 07.08 17:40
  • 21
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 07.08 17:27
  • 3
20 штатов пытаются остановить распространение в интернете CAD-файлов для печати оружия
  • 07.08 17:27
  • 9
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 07.08 17:24
  • 4
Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует
  • 07.08 15:49
  • 1
Новые объекты инфраструктуры 201 российской военной базы будут введены в строй в октябре этого года
  • 07.08 15:41
  • 6
"Смиритесь": Россия разместила авиацию на Курилах
  • 07.08 15:33
  • 1
Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину
  • 07.08 13:07
  • 5
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей
  • 07.08 12:08
  • 108
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 07.08 11:35
  • 1
Замглавы Минобороны проверил ход строительства моста через реку Енисей в районе города Кызыл
  • 07.08 11:21
  • 1584
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 11:18
  • 5
Австралия выбрала британские фрегаты типа 26
  • 07.08 11:04
  • 23
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"