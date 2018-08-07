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07.08.2018
ЦАМТО

Подразделения РЭБ Амурского объединения ВВО отработают практические задачи на современном комплексе "Лесочек"

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Комплекс РЭБ
Автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе автомобиля "Камаз".
Источник: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 6 августа. Подразделения радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, приступили к отработке практических задач на полигонах округа.

Военнослужащие совершили многокилометровые марши на технике из пункта дислокации на полигоны, где организовали лагерь.

В ходе полевого выхода военнослужащим предстоит выполнить ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, организации круглосуточного дежурства в полевых условиях, разведке источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника. Особое внимание будет уделено тренировкам на новой технике.

В рамках полевого выхода военнослужащим предстоит повысить профессиональные навыки работы на современном комплексе РЭБ "Лесочек" и другой специальной технике, поступающей на вооружение объединения.

В мероприятии задействовано более 300 военнослужащих и около 50 ед. специальной техники. Полевой выход подразделений продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

06.08.2018
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