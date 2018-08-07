12 команд продолжат борьбу в полуфинальных эстафетах в конкурсе "Танковый биатлон"

Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон".

ЦАМТО, 6 августа. На военном полигоне Алабино судейской комиссией Армейских международных игр-2018 определены 12 лучших команд, по три экипажа которых продолжат выступление в полуфинальных эстафетах конкурса "Танковый биатлон".

В первых строчках рейтинга полуфиналистов – Россия с общим временем (сумма результатов трех экипажей) – 58 мин. 49 сек., далее следуют Китай – 1 ч 04 мин. 45 сек., Беларусь – 1 ч 05 мин. 14 сек., Казахстан – 1 ч 08 мин. 49 сек., Азербайджан – 1 ч 14 мин. 32 сек., Сербия – 1 ч 15 мин. 41 сек., Монголия – 1 ч 16 мин. 03 сек., Иран – 1 ч 17 мин. 16 сек., Армения – 1 ч 21 мин. 48 сек., Индия – 1 ч 23 мин. 50 сек., Киргизия – 1 ч 24 мин. 15 сек. и Венесуэла – 1 ч 24 мин. 19 сек.

Команды-полуфиналисты с 7 по 9 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету, которая пройдет в день закрытия игр – 11 августа на полигоне Алабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.