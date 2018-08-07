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07.08.2018
Российская газета

На Западе заявили о создании армии клонов в КНДР

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Военнослужащие ВС КНДР
Военнослужащие ВС КНДР.
Источник: Илья Питалев/РИА Новости

Британские СМИ выступили с заявлением о работах по клонированию солдат для армии КНДР.

В публикации Daily Star говорится о планах Ким Чен Ына обзавестись таким образом супербойцами, которые станут беспрекословно выполнять любые его команды. По данным издания, на секретную программу клонирования, у истоков которой более 30 лет назад стоял еще дед Ким Чен Ына, потрачены миллиарды и уже можно говорить о конкретных результатах.

Как пишет Daily Star, сотрудники британской разведки считают, что КНДР имеет опыт клонирования кошек, собак и лошадей, а также не менее 10 лет проводит эксперименты с человеческими эмбрионами. А по информации некоторых источников, сотрудничающих с ЦРУ, в двух секретных лабораториях уже удалось клонировать человека. Впрочем, клонирование лидеру КНДР интересно не только для пополнения армии послушными суперсолдатами и укрепления военной мощи. Он также намерен создать копии своего отца, деда, других членов семьи и самого себя.

"Для клонирования и других ужасных экспериментов уже много лет используются заключенные. Ким одержим идеей клонирования человека. Он пытался выращивать человеческие ткани, органы и эмбрионы клонов. Он верит, что может жить вечно, создавая клоны самого себя", - приводит издание слова своего источника из разведки.

При этом отмечается, что работы по клонированию человека очень продвинуты на Корейском полуострове и, возможно, это единственная научная сфера, в которой Северная Корея может оказаться мировым лидером, однако все работы по клонированию в КНДР засекречены.

Представитель северокорейского посольства предсказуемо отказался комментировать британскому изданию эту информацию.


Руслан Мельников

05.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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