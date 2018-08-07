В танке "Армата" нашли секретное оружие

Комплекс активной защиты (КАЗ) нового поколения "Афганит", благодаря интеграции с другими бортовыми системами делают российский танк Т-14 "Армата" неуязвимым для вражеских снарядов и ракет. Многие примененные в нем решения не имеют аналогов у бронетехники НАТО.

Комплекс активной защиты танка не просто мешает ракете поразить его, маскируя цель либо выставляя электронные, тепловые или оптические помехи - он уничтожает угрозу на подлете, выстреливая навстречу ей кумулятивные элементы. КАЗ намного эффективней динамической защиты, поскольку та срабатывает уже после контакта боеприпаса с танком и нейтрализуется при помощи тандемных кумулятивных боеприпасов. Кроме того, динамическая защита неспособна противостоять одному из самых грозных противотанковых средств - бронебойным снарядам. А КАЗ может ослабить удар снаряда (по сути летящего с огромной скоростью металлического гвоздя, задача которого - пробить броню и устроить внутри танка хаос) или изменить его траекторию.

"Афганит" - не первый отечественный КАЗ. Была система "Дрозд", разработанная тульским ЦКБ-14 в конце 70-х годов. Но восемь ее мортирок прикрывали лишь лобовую проекцию башни Т-55. Однако и это было эффективным оружием - судя по успехам старых советских танков в Сирии и настойчивости, с которой американцы в 80-е добивались от Михаила Горбачева ликвидации "Дрозда" по договору о сокращении обычных вооружений в Европе. К сожалению, добились.

- Информация о системе защиты "Арматы" скудна, однако отдельные сведения, почерпнутые из презентаций и доступные в Сети описания патентов дают представления о мощном оборонительном арсенале Т-14. Это настоящее секретное оружие! - пишет военный обозреватель The National Interest Чарльз Гао.

Прежде всего все средства защиты танка интегрированы в единую систему. Бортовой компьютер "Арматы" постоянно отслеживает угрозы и выбирает оптимальное средство для их нейтрализации. Летящие к танку снаряды и ракеты обнаруживают две фазированные активные решетки на боках башни. Они создают 200-градусное поле обзора и способны работать в активном и пассивном режимах. Во втором антенны, не обнаруживая себя, фиксируют любую активность в эфире - вплоть до коротких и слабых сигналов, издаваемых противотанковыми ракетами с радионаведением. Радар "Арматы" - импульсно- допплеровский, он тем лучше видит цель, чем быстрее та движется. Помимо обороны и радиоразведки, РЛС используется для управления огнем.

Кроме радара, на броне Т-14 размещены оптические датчики для обнаружения пусков ракет. А датчик лазерного облучения входит в стандартное оснащение советских и российских танков, начиная с 80-х годов. Броня "Арматы" покрыта радиопоглощающим материалом "Терновник", снижающим заметность танка на радарах. Другие технологии делают Т-14 незаметным для мин с магнитными взрывателями и ракет с тепловым наведением.

Если танк все-таки увидели и выпустили по нему ракету, начинает действовать "Афганит". На задней части башни Т-14 находятся две установки для запуска оптических и тепловых ловушек. После их срабатывания танк окутывает плотная дымовая завеса, блокирующая луч лазера, по которому наводятся многие современные ПТУР, а сработавшие в стороне от танка пиропатроны отвлекают на себя ракеты с тепловым и оптическими наведением - например, американские Javelin.

Одновременно танковая система РЭБ ставит радиопомехи, мешая вражескому наводчику скорректировать полет уходящей от цели ракеты. Многие противотанковые комплексы используют спутниковую навигацию, но "Армата" глушит ее, даже не отвлекая свой экипаж от работы.

Если мягкими мерами нейтрализовать угрозу не удалось, "Афганит" переходит к активной обороне. Для уничтожения вражеских снарядов и ракет используются небольшие самонаводящиеся боеприпасы - они способны перехватить бронебойный снаряд, летящий со скоростью до 1,7 километра в секунду. Этого достаточно, чтобы противостоять огню любой бронетехники.

Чтобы сражаться с "Арматой" на равных, западным конструкторам придется менять пушки в своих танках, резюмирует издание. А русские тем временем придумают еще что-нибудь.

Антон Валагин