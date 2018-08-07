Авианосец "Адмирал Кузнецов" при модернизации разрежут до дна

На авианосце "Адмирал Кузнецов" выгружают котлы носового эшелона корабля для установки новых. Чтобы их выгрузить, нужно сделать огромные вырезы сквозь несколько палуб, прорезать корабль буквально до дна. Об этом сообщил руководитель Невского проектно-коснтрукторского бюро Сергей Орлов. ПКБ создало авианосец и теперь в течение нескольких лет будет руководить его модернизацией.

Сергей Орлов в интервью ТАСС отметил, что колоссальный опыт северодвинских и мурманских корабелов позволит провести техническое восстановление "Адмирала Кузнецова" с высочайшим качеством и в строго запланированное время. На ремонт с модернизаций отвели два с половиной года. После этого будет сдача корабля и комплекс испытаний, который займет семь месяцев. И, как отмечает руководитель Невского ПКБ, здесь есть существенная особенность.

- Дело в том, что взлеты и посадки на палубу корабля могут производиться только в определенных метеоусловиях. Уже сейчас понятно, что окончание ремонта и начало испытаний попадает на начало сезона северных штормов. Это даст нам время для небольшого перерыва в испытаниях и позволит более тщательно подготовиться к продолжению их следующего этапа, - сказал Орлов.

Предстоит объединить новое оборудование со старым. Некоторые доработки потребуются и для авиакрыла - для самолетов МиГ-29К/КУБ. Будет модернизирован практически весь авиационно-технический комплекс корабельных систем. На корабле также будут базироваться самолеты Су-33 и несколько типов вертолетов.

На ремонте и модернизации "Адмирала Кузнецова" будут задействованы порядка двух тысяч человек. Все графики составлены, их сроки соблюдаются.

Светлана Цыганкова