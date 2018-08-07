Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей
Перевод чиновников и работников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал осведомленный федеральный чиновник.
Ожидается, что до 2021 года на смартфоны с ОС Sailfish от "Ростелекома" переведут 7,9 миллиона человек. Тариф за "оказание комплексной услуги" составит 13,1 тысячи рублей в год на человека.
71,3 миллиарда рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета, 78,2 миллиарда выплатят госкомпании. Еще 10,7 миллиарда рублей поступят из местных бюджетов. Помимо этого, Минфин готов выделить 2,3 миллиарда рублей на доработку Sailfish.
Sailfish OS — операционная система с элементами открытого исходного кода на ядре Linux, с 2012 года развивается финской компанией Jolla, созданная выходцами из Nokia, одним из акционеров которой является группа ЕСН. На смартфонах на базе Sailfish можно запускать приложения, написанные для Android. Sailfish является продолжением мобильных проектов Mer и Meego.
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Перевод чиновников и работников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей.
А что чиновники не могут себе позволить купить смартфон?
Sim-карту пожалуйста пусть получают бесплатно, а "железо" сами купят на вкус и цвет.
Это не самая обделённая доходами категория населения.
160 млрд лучше на лечение детей потратить...
А что чиновники не могут себе позволить купить смартфон?
Это будет их собственность, а не государственная.
Премиешки лишат на 20 000 руб.каждого чиновника области, города
Там у большинства зарплата как раз 20 т.р.
ПК следом пойдут массово этим же чиновникам
Ой да ладно, им поставили документооборот и что-то не видно никакого серьезного развития под него ни российского смежного ПО, ни железа, ни знаний в этой области у этих самых чиновников.
не дай Бог выдернуть кого из зала и попросить документы в системе провести - будут на тебя как бараны на новые ворота пялиться и делать глуповатый вид как у детишек нашкодивших, а потом секретарям звонить, чтобы пароли СМС выслали.
Видимо смартфоны российские им и нужны, чтобы пароли СМСками по иностранным смартам не летали.