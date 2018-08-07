Франция намерена снизить зависимость от США в сфере экспорта вооружений

ЦАМТО, 6 августа. Как уже сообщалось, Франция намерена снизить зависимость от США в сфере экспортных продаж французских ВиВТ после отказа Вашингтона предоставить разрешение на продажу американского компонента КР "Скальп", который привел к блокированию продажи дополнительных истребителей "Рафаль" в Египет.

Ниже представлен уточненный и расширенный материал на эту тему.

По информации Defense News, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 4 июля подтвердила комитету по национальной обороне и вооруженным силам нижней палаты Национального собрания, что Франция действительно зависима от американских "Правил международного оборота оружия" (US International Traffic in Arms Regulations – ITAR) при продаже вооружений национального производства.

Отвечая на вопрос парламентария Жан-Жака Феррара, министр отметила, что Франция не обладает необходимыми возможностями, чтобы стать полностью независимой от США, хотя французские власти ищут способы повысить уровень самостоятельности.

"Хотим ли мы улучшить ситуацию?" – заявила Ф.Парли. "Ответ – да. Однако в вопросе, поднятом г-ном Феррара, мы не можем заставить США отказаться от запрета на продажу ракет "Скальп"". Возможным решением является вложение производителем ракет, группой MBDA, средств в проведение исследований и разработку технологий для создания аналогичного компонента, не подпадающего под действие ITAR. В рамках данного контракта это возможно, поскольку необходимый компонент может быть создан в разумные сроки, даже если заказчик посчитает их слишком растянутыми.

MBDA отказалась от комментариев сложившейся ситуации.

Министерство также планирует провести переговоры с производителями и министерством экономики и финансов, чтобы проанализировать зависимость Франции от США. Французские власти намерены идентифицировать ключевые комплектующие, экспорт которых находится под угрозой из-за отказа США в выдаче разрешений. Кроме того, необходимо определить, как Франция может защитить себя от американского законодательства, которое США могли бы использовать в ответ на факторы, не зависящие от Парижа.

По словам анонимного источника издания, президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить Дональда Трампа предоставить разрешение на продажу компонента крылатой ракеты во время своего визита в Вашингтон в апреле. Д.Трамп, в свою очередь, рекомендовал французским экспертам обсудить вопрос и согласовать разрешение со своими американскими коллегами. Тем не менее, проблема так и не была решена.

Как заявила парламентариям Ф.Парли, США являются мировым лидером в области экспорта вооружения. На их долю приходится более трети от общего объема продаж ВиВТ. Эта ситуация наблюдается более 70 лет и, вероятно, сохранится в течение еще некоторого времени. Европейские страны должны снизить закупки ВиВТ в США, чтобы хотя бы немного сократить это превосходство. В частности, возможна покупка аналогов европейского производства в рамках инициатив, предпринимаемых для формирования системы обороны Европы. Европа также может вести переговоры о снижении зависимости в рамках ITAR. Тем не менее, как было констатировано, в ближайшее время сложившаяся ситуация не изменится.

Кроме того, Э.Макрон инициировал создание французского эквивалента американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS), которая облегчит продажу ВиВТ в рамках межправительственных соглашений. Ряд стран предпочитают именно такой механизм, вместо закупок у отдельных компаний-поставщиков.

Министры вооруженных сил и экономики и финансов Франции разработали рамочное соглашение, которое, вероятно, будет принято в качестве модели межгосударственного соглашения о продаже вооружений, и будет подкреплено открытыми тендерами с соблюдением требований национального и европейского законодательства.

В настоящее время США упрощают механизм экспорта вооружений. При этом Государственный департамент США адаптирует политику трансфера обычных вооружений для облегчения производителям возможности прямой продажи некоторых вооружений и БЛА без официального одобрения Вашингтоном.

Ожидается, что в текущем году объем экспорта США вооружений составит около 47 млрд. долл. В 2017 году Госдепартамент США одобрил продажу ВиВТ в рамках межправительственных соглашений на 42 млрд. долл. Франция в прошлом году продала вооружений на сумму 6,7 млрд. евро (7,8 млрд. долл.), что вдвое меньше показателя в 13,9 млрд. евро, достигнутого в 2016 году.