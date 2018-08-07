В Китае испытан первый гиперзвуковой летательный аппарат "Синконг-2"

ЦАМТО, 6 августа. Согласно информации, опубликованной на англоязычном ресурсе НОАК eng.chinamil.com.cn, входящая в состав корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) академия авиационной аэродинамики CAAA (Academy of Aerospace Aerodynamics) успешно провела летные испытания первого гиперзвукового ЛА.

Как сообщает China Daily, первые летные испытания построенного по схеме "волнолет" экспериментального аппарата, получившего обозначение "Синконг-2" (Xingkong-2, Starry Sky 2 /Звездное небо), состоялись в 6:41 3 августа на неназванном полигоне, расположенном на северо-западе Китая.

"Волнолет" представляет собой гиперзвуковой летательный аппарат с фюзеляжем клиновидной формы, разработанным для улучшения аэродинамики (соотношения подъемной силы к аэродинамическому сопротивлению) за счет использования ударных волн, создаваемых собственным полетом в качестве подъемной поверхности.

Запуск аппарата был произведен с применением твердотопливной ракеты-носителя, после чего аппарат отделился от нее и выполнял полет, используя собственную силовую установку.

Академия пояснила, что исследовательский проект осуществляется на средства CASC с целью демонстрации новых аэродинамических технологий. Разработка "Синконг-2" заняла три года.

По заявлению разработчиков, испытания стали "огромным успехом" китайской науки. Как сообщила академия, во время полета, продлившегося 10 мин., аппарат развил скорость от 5,5 до 6М (от 6,732 км/час до 7344 км/час). Для сравнения, крейсерская скорость Boeing-747-400ER составляет около 933 км/ч. "Синконг-2" достиг высоты 30 км и выполнил ряд маневров. Испытания позволили получить большой объем данных и подтвердили реализуемость нескольких передовых технологий национальной разработки, в том числе в области тепловой защиты.

Испытания стали первым официальным подтверждением ведущихся в Китае разработок в сфере создания "волнолетов", которые могут быть использованы в качестве гиперзвукового боеприпаса, поражение которого невозможно всеми существующими системами противовоздушной обороны. Аналитики утверждают, что подобные аппараты с ядерной боевой частью позволят наносить удары, от которых не может защитить система ПРО.

США и Россия уже продолжительное время ведут НИОКР с целью создания гиперзвуковых летательных аппаратов в т.ч. военного применения. Несмотря на то, что ранее Китай официально не демонстрировал свои достижения в данной сфере, западные СМИ сообщали о реализуемых проектах и испытаниях аппаратов WU-14 или DF-ZF.