Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака

Российские танковые войска уже который год не могут выбраться из того провала, в котором они оказались в конце нулевых. Напомним, что тогда продолжалось производство в целом неплохого танка Т-90А, были разработаны очень интересные варианты модернизации различных моделей Т-80, в том числе с комплексом активной защиты "Арена", успешно прошел испытания Т-72Б2 "Рогатка". И, самое главное, готовилась к серийному производству машина нового поколения - Объект 195. Он был также известен как Т-95, "Царь-танк" и "Абрамскапут".

Однако с приходом в Министерство обороны очередных новых реформаторов производство Т-90А для Российской армии свернули в 2011 году. По некоторым данным, его сочли слишком дорогим и недостаточно современным.

Было решено полностью отказаться от Т-80БВ. В результате, как рассказывали очевидцы, из частей изымали прошедшие капитальный ремонт и частичную модернизацию "восьмидесятки" с двигателем в 1250 л.с. и вместо них с баз хранения пригоняли старые Т-72Б1, которые соответствовали уровню 1985 года и не могли применять управляемое ракетное вооружение.

По словам офицеров-танкистов, если ранее на совместных с китайцами учениях "реактивные танки" вызывали неподдельный интерес и восхищение у коллег из Поднебесной, то с появлением Т-72 они стали лишь снисходительно улыбаться. Все понимали, что непонятно почему и откуда появившиеся старые танки существенно уступают их Тип 96А и Тип 99.

Не подошел, опять же из-за высокой цены, и Т-72М2 "Рогатка". Но, самое печальное, был пущен под нож перспективный Объект 195. А в нем, к слову, экипаж танка находился в специальной сильнозащищенный титановой капсуле. Машина имела комплекс активной защиты, сбивавший противотанковые средства, мощную 152-мм пушку и 30-мм орудие со спаренным пулеметом, уникальный многоканальный прицел с радиолокатором и 1500-сильный дизельный двигатель. Танк должен был быть интегрирован в автоматизированную систему управления войсками. Еще лет 15 он мог превосходить все, что есть в мире.

Но и его также сочли чрезмерно дорогим, а чтобы как-то оправдаться, говорили, что для него просто нет противников, что он - порождение холодной войны и не вписывается в современную военную доктрину.

Чуть позже был отвергнут и предложенный Т-90МС, не понравилось, что двигатель и трансмиссия на нем не были выполнены в виде моноблока.

В то время много говорили о ценности жизни военнослужащих, дескать, старая советская компоновка с расположением боеприпасов в боевом отделении очень опасна. Поэтому было решено начать разработку "Арматы", которая первоначально рассматривалась как более дешевая версия Объекта 195.

По некоторым данным, до 2015 года вообще не предусматривалась закупка танков для армии. Однако позже было принято решение все же начать модернизировать Т-72 до уровня Б3. Однако появление машины многих тогда разочаровало. Создавалось впечатление, что на танке экономили, удаляя необходимые, но дорогие элементы. Например, если на Т-90А и Т-72Б2 "Рогатка" были 1000-сильные двигатели, то здесь оставили мотор в 840 л.с. Устаревшую динамическую защиту "Контакт-5" не заменили на современный "Реликт". Вызывало недоумение, что место на башне, где находился инфракрасный прожектор, не удосужились прикрыть динамической защитой. Ее установили позже, хотя машины первых выпусков до сих пор служат с такой проплешиной в защите. На критику Т-72Б3 эксперты отвечали просто, это временная машина, уже скоро в войска пойдет танк нового поколения - целых 2300 штук на базе тяжелой унифицированной платформы. Поэтому не стоит обращать внимание на некоторую "убогость" "бэ третьего".

В это время "Армата" дебютировала на юбилейном военном Параде 2015 года. В Российской и зарубежной прессе появились, наверное, тысячи материалов об уникальной машине, которая должна спасать жизни своим экипажам. Все начали ждать серийного производства, а оно все откладывалось и откладывалось.

В это время в войска стали поступать уже модернизированные Т-72Б3, на которые установили 1130 л.с. двигатели, доработали защиту бортов и кормы. Хотя, по мнению специалистов, и эта версия все равно уступала поставляемым на экспорт танкам. Например, опять сэкономили на прицеле командира и дистанционном управлении крупнокалиберного башенного пулемета. Опять танкисты придется вылезать из-под брони и подставляться под пули.

В то же время поставляемые в Никарагуа Т-72, прозванные "Белыми Орлами", имеют современный дистанционно управляемый пулеметный модуль и панорамный прицел. О таких новшествах нашим танкистам приходится только мечтать, как о кондиционерах и других новинках, примененных на иракских Т-90С, которые с этого года поставляются в эту страну.

Что касается "Арматы", то, похоже, этот супертанк повторяет судьбу своего старшего брата - он такой же уникальный, но на него снова нет денег.

Игорь Серов