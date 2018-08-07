Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
Российские танковые войска уже который год не могут выбраться из того провала, в котором они оказались в конце нулевых. Напомним, что тогда продолжалось производство в целом неплохого танка Т-90А, были разработаны очень интересные варианты модернизации различных моделей Т-80, в том числе с комплексом активной защиты "Арена", успешно прошел испытания Т-72Б2 "Рогатка". И, самое главное, готовилась к серийному производству машина нового поколения - Объект 195. Он был также известен как Т-95, "Царь-танк" и "Абрамскапут".
Однако с приходом в Министерство обороны очередных новых реформаторов производство Т-90А для Российской армии свернули в 2011 году. По некоторым данным, его сочли слишком дорогим и недостаточно современным.
Было решено полностью отказаться от Т-80БВ. В результате, как рассказывали очевидцы, из частей изымали прошедшие капитальный ремонт и частичную модернизацию "восьмидесятки" с двигателем в 1250 л.с. и вместо них с баз хранения пригоняли старые Т-72Б1, которые соответствовали уровню 1985 года и не могли применять управляемое ракетное вооружение.
По словам офицеров-танкистов, если ранее на совместных с китайцами учениях "реактивные танки" вызывали неподдельный интерес и восхищение у коллег из Поднебесной, то с появлением Т-72 они стали лишь снисходительно улыбаться. Все понимали, что непонятно почему и откуда появившиеся старые танки существенно уступают их Тип 96А и Тип 99.
Не подошел, опять же из-за высокой цены, и Т-72М2 "Рогатка". Но, самое печальное, был пущен под нож перспективный Объект 195. А в нем, к слову, экипаж танка находился в специальной сильнозащищенный титановой капсуле. Машина имела комплекс активной защиты, сбивавший противотанковые средства, мощную 152-мм пушку и 30-мм орудие со спаренным пулеметом, уникальный многоканальный прицел с радиолокатором и 1500-сильный дизельный двигатель. Танк должен был быть интегрирован в автоматизированную систему управления войсками. Еще лет 15 он мог превосходить все, что есть в мире.
Но и его также сочли чрезмерно дорогим, а чтобы как-то оправдаться, говорили, что для него просто нет противников, что он - порождение холодной войны и не вписывается в современную военную доктрину.
Чуть позже был отвергнут и предложенный Т-90МС, не понравилось, что двигатель и трансмиссия на нем не были выполнены в виде моноблока.
В то время много говорили о ценности жизни военнослужащих, дескать, старая советская компоновка с расположением боеприпасов в боевом отделении очень опасна. Поэтому было решено начать разработку "Арматы", которая первоначально рассматривалась как более дешевая версия Объекта 195.
По некоторым данным, до 2015 года вообще не предусматривалась закупка танков для армии. Однако позже было принято решение все же начать модернизировать Т-72 до уровня Б3. Однако появление машины многих тогда разочаровало. Создавалось впечатление, что на танке экономили, удаляя необходимые, но дорогие элементы. Например, если на Т-90А и Т-72Б2 "Рогатка" были 1000-сильные двигатели, то здесь оставили мотор в 840 л.с. Устаревшую динамическую защиту "Контакт-5" не заменили на современный "Реликт". Вызывало недоумение, что место на башне, где находился инфракрасный прожектор, не удосужились прикрыть динамической защитой. Ее установили позже, хотя машины первых выпусков до сих пор служат с такой проплешиной в защите. На критику Т-72Б3 эксперты отвечали просто, это временная машина, уже скоро в войска пойдет танк нового поколения - целых 2300 штук на базе тяжелой унифицированной платформы. Поэтому не стоит обращать внимание на некоторую "убогость" "бэ третьего".
В это время "Армата" дебютировала на юбилейном военном Параде 2015 года. В Российской и зарубежной прессе появились, наверное, тысячи материалов об уникальной машине, которая должна спасать жизни своим экипажам. Все начали ждать серийного производства, а оно все откладывалось и откладывалось.
В это время в войска стали поступать уже модернизированные Т-72Б3, на которые установили 1130 л.с. двигатели, доработали защиту бортов и кормы. Хотя, по мнению специалистов, и эта версия все равно уступала поставляемым на экспорт танкам. Например, опять сэкономили на прицеле командира и дистанционном управлении крупнокалиберного башенного пулемета. Опять танкисты придется вылезать из-под брони и подставляться под пули.
В то же время поставляемые в Никарагуа Т-72, прозванные "Белыми Орлами", имеют современный дистанционно управляемый пулеметный модуль и панорамный прицел. О таких новшествах нашим танкистам приходится только мечтать, как о кондиционерах и других новинках, примененных на иракских Т-90С, которые с этого года поставляются в эту страну.
Что касается "Арматы", то, похоже, этот супертанк повторяет судьбу своего старшего брата - он такой же уникальный, но на него снова нет денег.
Игорь Серов
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АФФФтар реально НЕ понимает что пишет, или ему "платят" за то, чтобы нести "пургу".
Однако с приходом в Министерство обороны очередных новых реформаторов производство Т-90А для Российской армии свернули в 2011 году.
И правильно сделали.
Сколько закупалось новых Т-90А в год? - По батальонному комплекту. 40 шт.
Зашибись перевооружение!
Такими темпами можно перевооружаться до "морковкиного заговения".
Не подошел, опять же из-за высокой цены, и Т-72М2 "Рогатка".
Совершенно верно.
Восстановления и заводского ремонта в Войсках и на Базах Хранения требовали тысячи танков.
А вместо этого, максимум, предлагалась "суперваффельная" модернизация.
Т.е. опять - несколько десятков в год.
Вполне резонно, видимо, посчитали ... "На кой?".
был пущен под нож перспективный Объект 195.
ОКР - закрыли успешно.
По "деньгам" - расплатились целиком.
Косяков в нем выявили более чем достаточно.
Поэтому ТТЗ к Перспективному танку были уточнены и Открыт новый ОКР.
По которому "Арматой" и занимаются.
И, кстати, аФФФтар ... пустил под нож собственный ... не знаю какую часть собственного "организма" он пустил "под нож".
Объект 195, физически, жив и здоров.
Чуть позже был отвергнут и предложенный Т-90МС
Да сколько же Тупить-то можно, аФФФтар?
Т.е. Врубиться, что даже Т-90А МО осиливало только Батальонный комплект (40 шт.) ...
Ну никак НЕ возможно?
И кстати, все Т-90А (те что приобретены в 2008-2010 годах) пройдут модернизацию до уровня весьма близкого к Т-90МС. И новые Т-90МС будет.
Здесь на ВПК.невс была вполне такая инфо.
По некоторым данным, до 2015 года вообще не предусматривалась закупка танков для армии.
И правильно.
Существующий парк нужно было приводить в порядок и более-менее современный вид.
Т.е. нужны были ТЫСЯЧИ танков.
А не "крохи" "суперваффлоей" на которые ... кхм-кхм ... аФФФтар.
Которыми бы заполнялись "штатки" новых частей и подразделений СВ.
И которые бы по "тревоге", ВСЕ, легко и непринужденно, смогли выйти из "парков".
Было решено полностью отказаться от Т-80БВ.
Ага.
Аж три раза.
Аж так отказались, что танки тоже пошли в модернизацию.
И части их получают ...
И будут получать в дальнейшем.
И правильно сделали.Категорически нет.
Сколько закупалось новых Т-90А в год? - По батальонному комплекту. 40 шт.
2007 г. - в ВС России поставлено 2 батальонных комплекта Т-90А - 62 шт (в т.ч. 2 шт Т-90К).
2008 г. - ВС России получили от промышленности 62 танка Т-90
2009 г. - план поставить в течение года в ВС России (Сергей Иванов) 63 шт
Согласно заявлению зам министра обороны России В.Поповкина (19.04.2010 г.) план 2009 г. по закупкам на 2010 г. будет выполнен в полном объеме - 63 танка Т-90А.по 2 батальона стабильно шло и в это кризисные годы(от кризиса 2008 го мы оправились в 2010-2011).
Поэтому ТТЗ к Перспективному танку были уточнены и Открыт новый ОКРНу да,150 мр.р на ОКР на фоне цены Т-90 в 80-118 мил.р. набегает 1300-1900 Т-90.
Т.е. Врубиться, что даже Т-90А МО осиливало только Батальонный комплект (40 шт.) ...Когда шло 2 батальона Т-90,МО осиливало по 8-10 МФИ в год,потом доходило до 70-80 ,считаите.
Ну никак НЕ возможно?
И кстати, все Т-90А (те что приобретены в 2008-2010 годах) пройдут модернизацию до уровня весьма близкого к Т-90МС.Пока заказано только 20,уровень скорей всего выше чем у МС.
Т-90МС
Т-90М
И новые Т-90МС будет.Заказано всего 10 Т-90М
Т.е. нужны были ТЫСЯЧИ танков.Ни что не мешало производить Т-90 и делать грамотный модерн Т-72/80
Ага.Ну их число реально уменьшилось,многие части с Т-80БВ и Т-80У пересадили на Т-72Б и Б3,это сейчас заказали модерн до Т-80БВМ в количестве 10+62 ед.
Аж три раза.
Аж так отказались, что танки тоже пошли в модернизацию.
И части их получают ...
И будут получать в дальнейшем.
Это не статья - это либероидная тупая "статейка".Хорошо отрабатываешь. В результате бабы Иванов опять наражают - пусть воюют на Т-72Б3, который очень верно и точно автор опустил на предназначенное ему место.
АФФФтар реально НЕ понимает что пишет, или ему "платят" за то, чтобы нести "пургу".
Хорошо отрабатываешь.
"Тыкать" будете своей Машке между ляшек.
Если даст ...
Вам все понятно?
Вам все понятно?Подобные тебе развалили Советский Союз, теперь Россию разваливаете. Мне все про тебя понятно.
Где показывают и кому показывают это военная тайна Борисова и ко
Где показывают и кому показывают это военная тайна Борисова и коконные буряты в степях незалежной.
Хорошо отрабатываешь. В результате бабы Иванов опять наражают - пусть воюют на Т-72Б3, который очень верно и точно автор опустил на предназначенное ему место.Ахинею пишете. Те, кто все эти чудо-машины перестал производись как раз таки сделали ставку на новую, существенно более защищённую бронетехнику, на Т-14 в частности, который лучше и чем Т-95 в том числе. С чего взяли, что Т-95 был таким замечательным, в нём не было проблем как и в его 152 мм пушке - не понятно. Разваливают как раз сейчас, отказываясь от всего нового и делает это весь из себя самый популярный министр - Шойгу. Зачем нужны все эти парки "Патриот" за десятки миллиардов, ежегодные парады и прочая показуха, зачем надо вместо одного универсального Су-57 начинать сочинять ещё и отдельно замену для МиГ-31, лёгкий истребитель 5 поколения, зачем помимо ПАК ДА разрабатывать ещё и Ту-160М2, если с деньгами проблемы? Задайте эти вопросы мистеру показуха Шойгу и про баб с ребятишками ему расскажите.
Арматы в ближайшие годы массовыми не станут. Экономика не позволит. Пара бригад до 2020 года это будет ну прям очень хорошо. Это кстати больше, чем танков в Великобритании.