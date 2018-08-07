Ястребы из Киева кусают локти - нечем бомбить города России: Ту-22 списаны

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Украинские ястребы жалеют, что в свое время, поддавшись на американские уговоры, они порезали свой флот тяжелых бомбардировщиков, которые, по их мнению, были способны бомбить различные объекты, в том числе города на территории России.

Действительно после распада Советского Союза перекрасившиеся в националистов бывшие карьеристы - партаппаратчики и изменившие присяге предатели в военной форме в одностороннем порядке, по сути, прихватизировали мощную авиационную группировку.

Им достались новейшие на то время дальние бомбардировщики: 23 Ту-95МС-16, 19 Ту-160 и более 1000 крылатых ракет Х-55. Чтобы ни один из этих самолетов не перелетел в Россию, взлетные полосы обложили зенитными установками.

Так же были захвачены ракетоносцы - 36 Ту-22М3 и 30 Ту-22КД, 30 Ту-22Р и более 400 ракет Х-22. Плюс националистам достались морские Ту-22М2.

Что бы сейчас не писали современные украинские "стратеги", их государство не могло самостоятельно, без помощи России эксплуатировать эту сложную технику. Ворованные, по сути, самолеты почти не летали, если не считать редкие показные полеты. Как рассказывали автору знакомые пилоты, многие из тех, кто поспешил принять украинскую присягу, потом очень жалели - дорога в небо им была заказана.

Гниющий на стоянках флот бомбардировщиков стал рассматриваться чиновниками как предмет торга с Россией и США и как возможность заработать деньги на продаже цветного лома и чужих технологий. Всерьез обсуждались вопросы по продаже таких самолетов за рубеж, в том числе в США и Китай. В последний попали 6 крылатых ракетХ-55.

В это время американские специалисты не спеша занимались изучением секретных самолетов. Когда изучать уже было нечего, оставшуюся технику просто разрезали, что-то передав в музеи.

По мнению военных экспертов, даже если бы такое уничтожение не состоялось, доставшаяся в наследство от СССР авиатехника давно бы пришла в негодность, вросла бы в землю на базах хранения. Поэтому даже Т-22М3, об уничтожении которых больше всего жалеют желающие "побомбить Россию", все равно пришлось бы списать.

Дмитрий Лемешко