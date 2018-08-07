Пока в России думают, в КНР закупают новые "платформы": танки, БТР и БМП

Китайские вооруженные силы продолжают планомерную модернизацию. Большое внимание уделяется совершенствованию техники сухопутных войск. Так, в соединения продолжают поступать новейшие танки Тип 99А.

Фото: "Отвага2004"

Данная модель по большинству характеристик ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам, в том числе российскому Т-90М. При этом имеется существенное превосходство по мощности двигателя: у танка КНР 1500 л.с., а у машины из Нижнего Тагила 1130 л.с.

К тому же у китайцев имеется лазерный комплекс, ослепляющий прицелы и глаза наводчиков-операторов противника.

Ранее отмечалось, что имеются проблемы с надежностью новой техники, но в настоящее время выявленные недостатки активно устраняются.

Необходимо отметить, что параллельно в Китае осуществляется выпуск танка Тип 96, модернизированный вариант которого в настоящее время мы видим на "Танковом биатлоне". Машина - более простая и, в тоже время, более дешевая, чем Тип 99А. Также на базе "девяносто шестого" созданы образцы инженерной и вспомогательной техники. В горные части и подразделения морской пехоты направляется средний танк ZTQ-15.

Фото: "Отвага2004"

Большие успехи достигнуты китайцами в создании бронетехники для пехоты. Здесь необходимо упомянуть БТР ZBL-09 и БМП ZBD-04А. Колесная машина весит 21 тонну, 440-сильный дизельный двигатель позволяет разгоняться по шоссе до 100 км/ч и до 8 км/ч - по воде. Запас хода составляет 800 км. Экипаж состоит из трех человек. В десантном отделении, посадка и высадка в которое осуществляется через кормовую дверь,

могут поместиться до 7 полностью экипированных пехотинцев.

Вооружение: 30-мм автоматическая стабилизированная в двух плоскостях пушка и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм. Имеются также легкие ПТУР HJ-73 с тандемной боевой частью. Современная система управления огнем включает лазерный дальномер и тепловизор.

Броневая защита в лобовой части защищает от пуль калибра 12,7 мм, борта держат 7,62-мм пули и осколки снарядов. Возможно использование дополнительного композитного бронирования. Днище БТР выдерживает взрывы мин или фугасов массой до 6 кг.

По мнению военных экспертов, ZBL-09 входит в число лучших бронетранспортеров в мире. На базе этой платформы созданы: колесный танк со 105-мм противотанковой пушкой, 122-мм самоходная гаубица и 120-мм самоходный миномет, бронированные командно-штабные, ремонтно-эвакуационные машины и другие образцы военной техники.

Также к лучшим образцам бронетехники для пехоты военные эксперты относят гусеничную БМП ZBD-04А, которая является дальнейшим развитием прежнего варианта - ZBD-04.

Фото: "Отвага2004"

Машины имеют башню, аналогичной той, что применяются на российских БМП-3. Они вооружены 100-мм орудием - пусковой установкой для стрельбы снарядами и управляемыми ракетами, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. Китайцы существенно доработали систему управления огнем, которая получила прицелы с тепловизионными каналами прицеливания наводчика-оператора и панорамным прицелом командира.

Также на БМП установлено более мощное модульное бронирование. В кормовой части машины появился кондиционер.

Вес машины приблизился к 25 тоннам. Экипаж - 3 человека и 7 человек десанта. Максимальная скорость движения по шоссе - до 70 км/ч. Запас хода - 500 км.

ZBD-04А также послужил платформой для создания на его базе различных образцов боевой и вспомогательной техники.