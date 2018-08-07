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07.08.2018
Вестник Мордовии

Ужас НАТО: один залп этого оружия способен уничтожить десятки "Абрамсов"

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Фото: "Вестника Мордовии"

Российские вооруженные силы обладают мощным оружием, способным выбивать сразу десятки бронированных "Абрамсов", "Леопардов" и прочих "Бредли". Речь идет о реактивных системах залпового огня "Смерч".

Эти РСЗО продемонстрировали свои выдающиеся характеристики в Сирии, где они сыграли существенную роль в уничтожении банд террористов различных запрещенных в России группировок.

В то же время отечественные конструкторы позаботились, чтобы эти системы могли бороться и с куда более высокотехнологичным противников, таким как танковые и механизированные соединения стран, входящих в НАТО.

Так, во второй половине 90-х годов был принят на вооружение реактивный кассетный боеприпас 9М55К1. В его боевой части находятся так называемые "умные средства поражения" - 5 элементов "Мотив-3М".

Они оборудованы инфракрасными системами, которые, после отстрела от реактивного снаряда, могут сами находить цели - танки или другие бронемашины противника. При этом поражение осуществляется в самую уязвимую часть - крышу.

Поэтому теоретически после залпа даже одной установки на поле боя может появиться более полусотни костров горящих боевых машин агрессора. При этом сами РСЗО будут находиться на расстоянии в 70 км.

В настоящее время российская армия обладает современными беспилотниками и другими средствами разведки, благодаря чему ни одна колонна бронетехники не останется незамеченной и возмездие обязательно наступит.


Дмитрий Лемешко

05.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
9А52-2 Смерч
M1 Abrams
Проекты
NATO
БПЛА
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