Индия перенесла старт лунной миссии "Чандраян-2" на 2019 год

Изначально предполагалось, что автоматическая станция отправится к спутнику Земли в апреле 2018 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) перенесла отправку к Луне миссии "Чандраян-2" с луноходом на борту, которая была запланирована на октябрь текущего года. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, запуск станции вероятно состоится в 2019 году.

"Дата запуска "Чандраян-2" переносится на 2019 год", - приводит телеканал слова доктора Аннадураи из Спутникового центра ИСРО. Аннадураи добавил, что старт миссии может теперь состояться в январе, в этом случае посадка индийской станции на Луне может произойти в феврале следующего года.

По данным телеканала, причиной отсрочки послужили технические затруднения. Какие именно проблемы заставили ИСРО отложить старт, пока не сообщается.

Это уже второй перенос запуска "Чандраян-2". Первоначально ожидалось, что автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но в марте было объявлено, что миссия переносится на октябрь.

"Чандраян-2" продолжит индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Если "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то миссия "Чандраян-2" предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить мягкую посадку на поверхности Луны.

Израиль может обогнать Индию

Как отмечает NDTV, очередной перенос старта лунной миссии может привести к тому, что в лунной гонке Индию может обогнать Израиль, который также намерен отправить на Луну автоматический посадочный модуль. Планируется, что израильский аппарат сможет сесть на спутнике Земли в начале следующего года. В этом случае Индия станет не четвертой, а пятой страной в гонке за лунными рекордами. Игра будет идти на часы - кто станет четвертым государством на Луне, отмечает телеканал.

Как ранее сообщил журналистам глава ИСРО, доктор Кайласавадиву Сиван, в настоящее время около сотни ведущих специалистов и инженеров Индийской организации космических исследований работают над лунным проектом. Индийский аппарат, как планируется, приземлится в районе Южного полюса Луны. Практически все лунные миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе экватора спутника Земли. Тогда как полюса остаются неизведанными.

Высаженный в этом районе небольшой самоходный аппарат, который будет получать энергию от солнечной батареи, должен проработать один лунный день (14 земных суток). За это время он пройдет небольшое расстояние и сможет собрать, а затем передать на Землю важную информацию о лунном грунте, указывают индийские ученые.