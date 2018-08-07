Единственная причина, почему русские Су-27 и МиГ-29 слыли опаснейшими из истребителей

Единственная и важнейшая причина - это ракеты, находившиеся у них на борту.

Когда в 1980-х годах на мировой арене появились Су-27 и МиГ-29, они олицетворяли разительный поколенческий скачок по сравнению с ранними советскими истребителями. Другим таким скачком были ракеты, составляющие основу их вооружения.

В самом деле, ракета класса "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-73 и ракета средней дальности Р-27, впервые установленные именно на этих самолетах, несут свою службу и по сей день. При этом конструкция Р-27 зарекомендовала себя особо удачной, подходя для постоянной модернизации. В чем же секрет ее долголетия?

В 1974 году ЦК КПСС постановил начать разработку четвертого поколения истребителей - МиГ-29 и Су-27. Как следствие этого решения, КБ "Вымпел" приступил к разработке ракеты Р-27 (чей прототип носил обозначение К-27).

Согласно первоначальному замыслу, предполагалось два варианта Р-27 -"легкая" К-27А для МиГ-29 с более коротким радиусом действия и "тяжелая" К-27Б увеличенной дальности для Су-27. В результате для ракеты была разработана модульная двигательная установка.

В соответствии с советской тенденцией одновременной разработки ракет с радиолокацией и инфракрасной локацией для Р-27 была разработана модульная система наведения. Это пригодится впоследствии, когда появится целый ряд вариантов Р-27 с различными системами самонаведения.

Другим интересным проектным решением стали рулевые поверхности в форме бабочки, расположенные в центре ракеты. Поначалу они вызвали ряд нареканий: некоторые конструктора отстаивали схему, ранее установленную на Р-23, где рулевые поверхности располагались в хвосте ракеты. Такое решение снижало сопротивление воздуха на малых углах атаки и считалось аэродинамически более совершенным. Однако поскольку в приоритете была модульная конструкция ракеты, решение это оказалось отклонено, так как хвостовое расположение рулевых поверхностей подвергло бы риску саму модульность силовой установки.

Интересно также, что разработчики опасались, что даже с учетом прогресса советских технологий радары Р-27 и его самолетов-носителей будут уступать по своей мощности и чувствительности своим западным аналогам. Чтобы предотвратить отставание, советские конструкторы улучшили возможности ракеты по захвату цели после пуска.

Более ранняя ракета Р-23 имела инерционную систему захвата цели, при которой ракета наводилась на цель после запуска и могла пролетать без блокировки в течение некоторого времени, пока ее курс обеспечивался инерционной системой навигации. На Р-27 было достигнуто значительное улучение благодаря способности самолета-носителя корректировать курс ракеты при помощи радиопередатчика.

В ходе испытаний, проводившихся в конце 1970-х годов, К-27 были выпущены с истребителей МиГ-23. Целью была лишь проверка телеметрии, и запуски производились не по цели. Также были проведены испытания тепловизионной ракеты - ее выпустили по парашютным мишеням. Рабочая версия К-27 с инфракрасной головкой самонаведения также была выпущена с прототипа МиГ-29 в 1980 году - при том, что на самолете-носителе в то время еще отсутствовал радар.

Государственные испытания продолжились в 1980-х и завершились в 1984 году. Ракета К-27 была окончательно принята на вооружение в 1987 году в двух вариантах, под именами Р-27Р и Р-27Т. Литером "Р" обозначался вариант с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, а "Т" - вариант с пассивной инфракрасной РГС.

В то же время "тяжелая" версия ракеты, К-27Б, изначально предназначенная для Су-27, сменила свое обозначение на К-27Э. Литер "Э" означал более высокую энергетическую мощность (а, значит, и увеличенную дальность). Цикл разработки оказался более продолжительным, чем у более легкого аналога из-за радикальной переделки радарной системы Су-27 в надежде повысить ее конкурентоспособность. Осложнили разработку и непредвиденные проблемы, связанные с увеличением радиуса действия.

Испытания окончательно завершились в 1990, и ракета была принята на вооружение под именами Р-27ЭР и Р-27ЭТ - а ее создатели в 1991 году удостоились государственной премии.

В ходе длительного цикла разработки Р-27 конструкторы осознали, что система полуактивного радиолокационного самонаведения (когда ракета наводится на цель радиолокационным сигналом с самолета-носителя) может устареть. Поэтому были проведены исследования по созданию системы активного самонаведения. Головки самонаведения ракет этого типа снабжены собственным радаром, что позволяет ей самостоятельно облучать цель, не полагаясь на самолет-носитель.

Эта версия получила наименование Р-27ЭА. Она была разработана в 1983 году, однако трудности, возникшие при создании компактного радара в головке самонаведения, привели к задержке. Окончательная судьба проекта неизвестна, однако большинство источников сходится в том, что окончательно прекратились разработки в районе 1989 года - когда КБ переключилось на ракету Р-77. Тем не менее, работы вполне могли продолжиться даже после этого момента, уже как частная инициатива.

В общем и целом, основное преимущество серии Р-27 над конкурентами - это увеличенная дальность варианта ЭР, достигающая 130 километров. Это значительно превосходит любую из модификаций AIM-7 "Спэрроу", ее ближайшего натовского аналога. Основная же проблема Р-27 - это затянувшийся цикл разработки, что позволило американским ракетам превзойти ее.

Один из примеров такой проволочки - система промежуточной коррекции курса Р-27. Хотя эта функция была изначально разработана еще в 1970-х, на службу ракета встала лишь в 1987 году. К этому времени американские инженеры постепенно внесли коррективы в конструкцию ракеты AIM-7, включая аналогичную систему коррекции курса. Ракета AIM-7P Block II поступила на вооружение в том же 1987 году.

Решению прекратить дальнейшую разработку ракеты способствовал, вероятно, и компромиссный характер рулевых поверхностей. На Р-77, ракете следующего поколения с системой активного самонаведения, предназначенной для советских ВВС, были установлены уже решетчатые стабилизаторы для лучшей маневренности. Поскольку достичь аэродинамических характеристик своего потомка Р-27 было все равно не суждено, присоединение системы активного самонаведения сочли пустой тратой времени и денег.

Во многих отношениях Р-27ЭР можно считать лебединой песней системы полуавтоматического самонаведения. На стадии разработки она стала одной из самых передовых ракет своего типа благодаря увеличенной дальности и возможности промежуточной коррекции курса, однако к моменту ее принятия на службу, само полуавтоматическое наведение начало устаревать. США выпустили свою первую ракету с автоматическим самонаведением, AIM-120 AMRAAM, в 1991 году, спустя всего год после Р-27ЭР.

По-видимому, российские ВВС продолжают использовать эти ракеты, потому что их дальность превосходит слабейших из возможных противников, в чьем распоряжении вряд ли окажутся ракеты автоматического самонаведения. Однако, как стало ясно по Сирии, когда опасность возникает со стороны равного или практически равного противника, от Р-27 отказываются в пользу Р-77.

Чарли Гао изучал политологию и информатику в Гриннел-Колледже и является экспертом по вопросам обороны и национальной безопасности.

The National Interest, США