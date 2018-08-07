Правительство Швеции одобрило покупку систем ПВО/ПРО "Пэтриот"

ЦАМТО, 6 августа. Правительство Швеции одобрило заключение контракта на поставку вооруженным силам страны систем ПВО/ПРО "Пэтриот" после разъяснения лидерам оппозиции источников финансирования проекта.

Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 2 августа объявило, что получило от правительства страны полномочия на заключение с властями США контракта на покупку систем средней дальности "Пэтриот".

Учитывая бюджетные ограничения, лидеры оппозиции подвергли сомнению возможности правительства выделить средства на покупку "Пэтриот" в рамках оборонного бюджета. Оппозиция предложила альтернативное решение, предусматривающее финансирование покупки "Пэтриот" за счет специального фонда, средства в который будут выделяться отдельно от основного бюджета обороны. Пока неизвестно, какая форма финансирования будет принята в итоге.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швеции в ноябре 2017 года уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) направить в США письмо с запросом и приступить к предварительным переговорам о приобретении системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Целью проекта является поставка ВС Швеции, начиная с 2020 года, системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года. Решение о покупке американской системы было принято по результатам сравнительной оценки с предложенным консорциумом Eurosam комплексом SAMP/T.

В феврале 2018 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг. Полная стоимость запрошенного оборудования была оценена в 3,2 млрд. долл.

Полученное 2 августа одобрение правительства означает, что FMV может продолжить реализацию проекта и достичь договоренности о поставке четырех батарей "Пэтриот", ракет, сопутствующего оборудования и запасных частей, средств технического обслуживания, услуг обучения и технической поддержки. Следующим шагом станет подписание в ближайшей перспективе шведской и американской сторонами письма с предложением и принятием предложения.

Как сообщалось ранее, стоимость начального пакета должна составить около 1,2 млрд. долл. Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в запросе FMV указывался самый полный список оборудования для оснащения 4 батарей.

В частности, на первом этапе планируется приобрести минимальный пакет ракет, необходимый для организации боевого дежурства и обучения личного состава. В перспективе может быть реализован опцион на поставку основной партии ЗУР, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

Как ожидается, поставка систем начнется в 2021 году и будет завершена до конца 2025 года.