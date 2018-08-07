Сборная России выступит в эстафете "Танкового биатлона" 9 августа

ЦАМТО, 6 августа. На военном полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд, вышедших в полуфинальную эстафету конкурса "Танковый биатлон". На жеребьевке были определены даты заездов, а также цвета танков, на которых будут выступать экипажи.

По результатам жеребьевки, в первых заездах, которые состоятся 7 августа, примут участие экипажи Китая (цвет танка синий), Азербайджана (желтый), Ирана (зеленый) и Киргизии (красный), 8 августа стартует команда России (синий танк), Монголии (красный), Армении (зеленый) и Венесуэлы (Желтый), и 9 августа соревнуются экипажи Беларуси (красный танк), Казахстана (зеленый), Сербии (желтый) и Индии (синий танк), сообщает пресс-центр конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2018.