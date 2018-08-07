Представители ОПК впервые посетили Военный инновационный технополис "Эра"
ЦАМТО, 6 августа. Специалисты более 40 ведущих предприятий промышленности, научных и образовательных организаций посетили Военный инновационный технополис "Эра" и ознакомились с его возможностями.
В ходе осмотра строительства объектов Технополиса, были продемонстрированы варианты размещения совместных лабораторий для проведения исследований в интересах Минобороны России.
В рамках встречи Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны совместно с Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов проведено рабочее совещание, на котором рассматривались основные направления научных исследований, порядок взаимодействия с предприятиями и организациями, а также материально-техническая база.
По результатам совещания представители предприятий и организаций выразили общую заинтересованность в проведении совместных работ.
Принято решение о подготовке предложений по дальнейшей работе.
Справочно:
Военный инновационный технополис "Эра" начнет свою работу в сентябре 2018 года. На первом этапе в технополисе начнут работу 18 специализированных лабораторий, оснащенных более 800 ед. уникального экспериментального и испытательного оборудования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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