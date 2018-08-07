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07.08.2018
ЦАМТО

Представители ОПК впервые посетили Военный инновационный технополис "Эра"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 6 августа. Специалисты более 40 ведущих предприятий промышленности, научных и образовательных организаций посетили Военный инновационный технополис "Эра" и ознакомились с его возможностями.

В ходе осмотра строительства объектов Технополиса, были продемонстрированы варианты размещения совместных лабораторий для проведения исследований в интересах Минобороны России.

В рамках встречи Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны совместно с Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов проведено рабочее совещание, на котором рассматривались основные направления научных исследований, порядок взаимодействия с предприятиями и организациями, а также материально-техническая база.

По результатам совещания представители предприятий и организаций выразили общую заинтересованность в проведении совместных работ.

Принято решение о подготовке предложений по дальнейшей работе.

Справочно:

Военный инновационный технополис "Эра" начнет свою работу в сентябре 2018 года. На первом этапе в технополисе начнут работу 18 специализированных лабораторий, оснащенных более 800 ед. уникального экспериментального и испытательного оборудования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

06.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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