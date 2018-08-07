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07.08.2018
ЦАМТО

Новейшая военная техника РВСН скоро будет представлена в парке "Патриот"

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РВСН
РВСН.
Источник: Александр Кряжев/РИА Новости

ЦАМТО, 6 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" можно будет увидеть военную технику РВСН, которая уже 9 августа прибывает для показа в парк "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Среди новинок – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" и машина дистанционного разминирования "Листва".

Для участия в международном форуме эта техника совершит 400-километровый марш из Ивановской области.

На форуме впервые будет представлена новейшая модификация тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". Его уникальность заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

Посетители форума смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, совершив виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

06.08.2018
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Страны
Россия
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Листва
РС-24 Ярс
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