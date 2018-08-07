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07.08.2018
ЦАМТО

Замглавы Минобороны проверил ход строительства моста через реку Енисей в районе города Кызыл

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Генерал армии Дмитрий Булгаков
Генерал армии Дмитрий Булгаков.
Источник: © Иван Шаповалов/ТАСС

ЦАМТО, 6 августа. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков 4 августа прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа для проверки хода строительства моста через реку Енисей у города Кызыл.

Мост предназначен для обеспечения транспортного сообщения воинского соединения, дислоцирующегося в городе Кызыл, с общевойсковым полигоном, и сокращает маршрут движения более чем на 100 км. Кроме того, мост позволяет решить транспортные проблемы местного населения сельских администраций Кызылского района.

К выполнению задачи были привлечены сводные подразделения отдельной железнодорожной бригады и отдельного дорожно-комендантского батальона ЦВО.

Доставка материалов и мостовых конструкций оперативно осуществлена железнодорожным и автомобильным транспортом.

В ходе строительства выполнено более 25 тыс. кубометров земляных работ по сооружению насыпи подходов к автодорожному мосту.

Построенный мост обеспечит пропуск автомобильной и гусеничной нагрузки в габаритах до 7 метров.

Длина моста составит 327 метров, грузоподъемность – до 60 тонн, высота над уровнем воды – 9 метров, пропускная способность – более 6000 автомобилей в сутки.

Строительство планируется завершить в сентябре текущего года. Мост обеспечит надежное транспортное сообщение и мобильность отдельной мотострелковой бригады и позволит решить социальные проблемы местного населения.

Ранее задачу построить мост через реку Енисей у города Кызыл поставил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

06.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
07.08.2018 11:35
Интересно, а железнодорожный когда в Кызыле появится, вместе с железной дорогой.
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