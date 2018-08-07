Россия предоставила Казахстану доступ к "военному" сегменту сигнала ГЛОНАСС

В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.

ЦАМТО, 6 августа. Россия предоставила Казахстану доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в Аэрокосмическом комитете Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).

Высокоточный сигнал ГЛОНАСС используется в военных целях, в том числе для наведения высокоточного оружия.

Ранее было известно о том, что Россия предоставила доступ к такому сигналу лишь Индии в 2010 году и Алжиру в 2018 году, отмечает агентство.