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07.08.2018
ЦАМТО

В РВСН определен лучший механик-водитель пусковой установки

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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 6 августа. На полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.) 3 августа завершился конкурс на лучшего механика-водителя автономной пусковой установки (АПУ) Ракетных войск стратегического назначения.

Главными критериями при проведении конкурса являлись проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время.

Лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения стали механики-водители Йошкар-Олинского ракетного соединения, а самый высокий результат по вождению показал прапорщик Ярослав Кожевников, набрав самое максимальное количество баллов по выполнению нормативов вождения. Второе место заняла команда Бологовского соединения, и тройку лидеров замкнула команда Юрьянского ракетного соединения.

Состязания включали в себя выполнение нормативов на специальном автодроме, а именно вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, преодоление условно зараженного участка местности, действия механика-водителя в ходе проведения марша и нападении диверсионно-разведывательных формирований. Кроме того, были проверены знания конкурсантами технических характеристик комплекса и правил дорожного движения.

Всего в РВСН проходит около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. Эти соревнования направлены на стимулирование заинтересованности военнослужащих в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

06.08.2018
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