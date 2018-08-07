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07.08.2018
ТАСС

Yomiuri: Япония в 2021 году планирует направить на Луну исследовательский аппарат

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Источник: © The Japan Aerospace Exploration Agency via AP

Ученые намерены проверить теорию происхождения спутника Земли, которая предполагает его формирование в результате столкновения крупного космического объекта с планетой

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено в 2021 году осуществить посадку на Луну исследовательского аппарата под названием SLIM. Об этом сообщила газета The Yomiuri Shimbun. 

По плану, исследовательский модуль должен будет совершить посадку в районе Моря Нектара, расположенного у экватора на стороне спутника, обращенной к нашей планете. Конкретной целью SLIM станет небольшой кратер, где, как предполагают японские специалисты, могут содержаться фрагменты мантии Луны.

За счет этих образцов ученые рассчитывают проверить теорию происхождения спутника Земли, которая предполагает его формирование около 4,5 млрд лет назад в результате столкновения крупного космического объекта с планетой.

Запуск аппарата будет осуществлен при помощи тяжелой ракеты-носителя H2A, хотя изначально для этого предполагалось задействовать другую ракету Epsilon. Выбор в пользу проверенной H2A был сделан из-за ее большей грузоподъемности, которая позволит увеличить вес посадочного модуля со 130 до 200 кг. Полученный задел в JAXA хотят использовать для усиления конструкции двигателя аппарата, а также для его оснащения небольшим автономным роботом, который будет передвигаться по поверхности Луны и делать снимки.

SLIM оснащен пятью посадочными "ножками", благодаря чему он сможет безопасно опираться на крутые склоны, что делает его использование значительно более удобным, чем другие аналоги.

Изучение Луны занимает серьезное место в космической программе Японии. В 2007 году JAXA запустила к спутнику нашей планеты аппарат "Кагуя", который в течение восьми с половиной месяцев находился на лунной орбите. За это время зонд успел сделать множество высококачественных снимков поверхности Луны, которые были впоследствии использованы специалистами корпорации Google для создания ее трехмерной модели, доступной в интернете.

06.08.2018
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принадлежат ТАСС
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