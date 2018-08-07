В Астраханской области провели боевые пуски ракет С-400

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели боевые пуски ракет ЗРК С-400, сообщает пресс-служба ВВО.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 соединения противовоздушной обороны ВВО успешно справились с задачей, поразив все мишени на полигоне в Астраханской области. Военнослужащие успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней - "кабан", движущихся по баллистической траектории", - говорится в сообщении.

Проведение боевых пусков стало завершающим этапом переобучения военных ВВО на новые ЗРК С-400.

Расчеты изучили материальную часть ЗРК, порядок и основные принципы работы комплекса и теперь готовятся к погрузке и отправке техники в соединение противовоздушной обороны в Хабаровском крае.