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07.08.2018
РИА Новости

В Астраханской области провели боевые пуски ракет С-400

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Ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели боевые пуски ракет ЗРК С-400, сообщает пресс-служба ВВО.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 соединения противовоздушной обороны ВВО успешно справились с задачей, поразив все мишени на полигоне в Астраханской области. Военнослужащие успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней - "кабан", движущихся по баллистической траектории", - говорится в сообщении.

Проведение боевых пусков стало завершающим этапом переобучения военных ВВО на новые ЗРК С-400.

Расчеты изучили материальную часть ЗРК, порядок и основные принципы работы комплекса и теперь готовятся к погрузке и отправке техники в соединение противовоздушной обороны в Хабаровском крае.

06.08.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
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