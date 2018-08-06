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06.08.2018
Военное обозрение

США решили бросить вызов "владычеству" РФ в Арктике

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Соединенные Штаты вложат миллиарды долларов в строительство ледокольного флота, способного прокладывать пути в полярных морях, чтобы, наконец, покончить с арктическим "владычеством" России, пишет ИноTV.

http://www.globallookpress.com

Американские адмиралы постоянно критикуют Пентагон за отсутствие четкой стратегии в Арктике, особенно на фоне таяния льдов, которое способствует прокладыванию новых торговых маршрутов. Береговая охрана США располагает только двумя ледоколами (средним и тяжелым), тогда как у России их 45.

Предполагается, что Вашингтон вплотную займется сокращением разрыва в количестве судов после принятия 717-миллиардного военного бюджета на 2019 год. Сейчас законопроект, принятый обеими палатами Конгресса, находится на подписи у президента. Вступление этого закона в силу позволит заложить 6 ледоколов (стоимость каждого – около $910 млн.), первый из которых должен быть спущен на воду к 2023 году, говорится в статье.

На данный момент у США имеется только один тяжелый ледокол Polar Star, вошедший в состав береговой охраны более 40 лет назад. Есть еще два ледокола поменьше, однако один из них уже давно служит источником запчастей. Третий корабль – Healy – был построен для научных исследований и для "завоевания" новых торговых путей практически не пригоден.

Россия же, по данным западной прессы, проектирует еще 11 ледоколов, в число которых входят 3 атомных судна. Кроме того, Москва активно наращивает свое военное присутствие в Арктике, где планирует добывать нефть и природный газ.

Как заявил по этому поводу командующий береговой охраной США Карл Шульц, хотя бы три из планируемых к закладке ледоколов должны быть тяжелыми, чтобы Америка могла составить конкуренцию России.

05.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Арктика
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