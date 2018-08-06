В Сети появилось фото тонущего авианосца "Америка"
В интернете опубликована фотография, сделанная в момент гибели американского авианосца America (CV-66), затонувшего в мае 2005 года после испытания на нем различного противокорабельного оружия, сообщает Российская газета.
https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/o_gilvi
Из четырех построенных в 60-х годах авианосцев только ему досталась героическая судьба погибнуть во имя обеспечения безопасности будущих поколений кораблей – конструкторам, проектировавшим авианосец нового поколения, понадобились данные о воздействии современных вооружений на крупногабаритные корабли.
Таких данных в США не было, поскольку ни один американский авианосец не был потоплен.
Собратьев "Америки" постигла более прозаичная участь: CV-64 Constellation ("Созвездие") был разобран на металлолом; CV-67 John F. Kennedy превратили в музей, который едва держится на плаву из-за недостатка финансирования; из авианосца CV-63 Kitty Hawk также хотели сделать музей, но из-за отсутствия денег передумали и начали готовить его к утилизации.
https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/o_gilvi
Поначалу планы моряков пустить CV-66 на дно вызвали волну протестов общественности, и в первую очередь это было связано с названием авианосца. Но затем адмирал Джон Натман объяснил, что "Америка" своим геройским поступком внесет последний и жизненно важный вклад в национальную оборону страны. Протесты стихли.
В апреле 2005 года корабль отбуксировали в океан на несколько сотен километров от побережья Вирджинии (Виргинии). Потом началось избиение. Саперы разместили на авианосце десятки зарядов, имитирующих попадания торпед и крылатых ракет. Четыре недели гремели взрывы ниже и выше ватерлинии. Но корабль лишь покачивался и оставался на плаву. И только 14 мая он стал крениться на нос, и затем затонул, опустившись на глубину около 6 километров.
https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/o_gilvi
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