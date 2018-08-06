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06.08.2018
Военное обозрение

В Сети появилось фото тонущего авианосца "Америка"

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В интернете опубликована фотография, сделанная в момент гибели американского авианосца America (CV-66), затонувшего в мае 2005 года после испытания на нем различного противокорабельного оружия, сообщает Российская газета.

https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/o_gilvi

Из четырех построенных в 60-х годах авианосцев только ему досталась героическая судьба погибнуть во имя обеспечения безопасности будущих поколений кораблей – конструкторам, проектировавшим авианосец нового поколения, понадобились данные о воздействии современных вооружений на крупногабаритные корабли.

Таких данных в США не было, поскольку ни один американский авианосец не был потоплен.

Собратьев "Америки" постигла более прозаичная участь: CV-64 Constellation ("Созвездие") был разобран на металлолом; CV-67 John F. Kennedy превратили в музей, который едва держится на плаву из-за недостатка финансирования; из авианосца CV-63 Kitty Hawk также хотели сделать музей, но из-за отсутствия денег передумали и начали готовить его к утилизации.

https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/o_gilvi

Поначалу планы моряков пустить CV-66 на дно вызвали волну протестов общественности, и в первую очередь это было связано с названием авианосца. Но затем адмирал Джон Натман объяснил, что "Америка" своим геройским поступком внесет последний и жизненно важный вклад в национальную оборону страны. Протесты стихли.

В апреле 2005 года корабль отбуксировали в океан на несколько сотен километров от побережья Вирджинии (Виргинии). Потом началось избиение. Саперы разместили на авианосце десятки зарядов, имитирующих попадания торпед и крылатых ракет. Четыре недели гремели взрывы ниже и выше ватерлинии. Но корабль лишь покачивался и оставался на плаву. И только 14 мая он стал крениться на нос, и затем затонул, опустившись на глубину около 6 километров.

https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/o_gilvi

05.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Продукция
CVN-79
Проекты
Constellation
Авианосец
ИТ
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