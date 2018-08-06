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06.08.2018

Проект самолета Light Combat Aircraft передается от HAL под управление ВВС Индии

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Самолет (LCA) Tejas версии MK1A
Самолет (LCA) Tejas версии MK1A.
Источник: militaryparitet.com

Правительство готово передать контроль над подразделением Бенгалуру государственного предприятия Hindustan Aeronautics Limited (HAL) индийским военно-воздушным силам (IAF [1]). Это делается для сокращения времени и затрат по проекту легких боевых самолетов (LCA [2]). Решение принято в самый важный момент - начала следующего этапа проекта LCA, разработки варианта MK2, а также следующей авиационной программы страны - истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA [3]).


«Правительство дало обещание передать весь комплекс Бангалора HAL в IAF. При этом перейдёт под IAF и подразделение самолетов с крылом постоянной стреловидности. Разрабатываются подходы», - сказал официальный источник репортеру. Этот процесс может занять несколько месяцев.


HAL сопротивляется


HAL производит и собирает серию самолетов и вертолетов. Однако он подвергся критике из-за срыва сроков и перерасходов по проектам, а также отсутствия профессионализма при исполнении. HAL долгое время выступал против разделения, опасаясь нарушения своей автономности.


Программа LCA стартовала в 1983 году, а свой первый полет самолет совершил в 2001 году. IAF подписал с HAL два контракта:

  • один на 20 самолетов в конфигурации начальной боевой готовности (IOC [4]), подписанный 31 марта 2006 года с завершением в декабре 2011 года;
  • и второй на 20 самолетов в конфигурации полной боевой готовности (FOC [5]), подписанный 23 декабря 2010 года с окончанием к 2016 году.

Следующий, на 83 самолета в конфигурации Mk 1A, находится в процессе согласования.


В первую эскадрилью IAF ввела только два самолета LCA в 2016 году и, по состоянию на июль 2018 года, всего введено только девять самолетов. Tejas снова не подготовил FOC к июню, а разработка улучшенной версии Tejas-Mk 1A была отложена. В этом состоянии подразделение авиации HAL возглавит действительный кавалер трёх звёзд и маршал ВВС Индии, задача которого обеспечить эффективный контроль IAF над национальным проектом LCA.


Кроме того, три учреждения - Агентство по разработкам в области аэронавтики (ADA [6]), Организация авиационных разработок (ADE [7]) и Государственный проектный центр двигателестроения (GTRE [8]), находящихся в составе Организации оборонных исследований и разработок (DRDO [9]), скорее всего, будут находиться под прямым контролем Начальника штаба авиации. Таким образом, весь цикл разработки LCA будет под надзором IAF для обеспечения своевременного выполнения и предотвращения обвинений в срывах сроков, отметил источник. Ожидается подробная информация о конкретных планах передачи управления.


«Давно пора»


«IAF должен был забрать программу LCA два десятилетия назад, но это хорошо, что это происходит по крайней мере сейчас», - сказал маршал авиации М. Мазесваран (Ретд), курировавший в прошлом закупки истребителей ВВС. Он считает, что для нормального управления ВВС должны контролировать весь цикл, от проектирования, стандартизации, производства, до цепочек поставок. Иначе, один офицер у руля просто ничего не изменит, добавил он.


«Производство 20 самолетов в конфигурации FOC будет продолжено после разрешения ADA, контрольный срок у которой - декабрь 2018 года», - сказал на прошлой неделе министр обороны Индии Субхаш Бхамре в ответ на вопрос Раджьи Сабха.


Однако, Министерство обороны заявило, что решение может быть отложено еще на шесть месяцев, поскольку необходимо проверить ещё ряд функций, таких как стрельба из пушки, заправка в воздухе и обновленное программное обеспечение, с изменениями в передаче данных. IAF хочет, чтобы новые линии передачи данных имели стандартный функционал конфигурации FOC, поскольку связь является ключевой составляющей работоспособности самолета в сетевой среде.


HAL, помимо расширения аутсорсинга основных модулей среди частных компаний, создает вторую сборочную линию для наращивания производства с восьми до 16 самолетов в год.


Перезагрузка проекта


LCA оснащен американским двигателем GE-404, тяги которого, по мнению IAF, недостаточно. Это должно быть учтено в LCA-Mk2, более крупном самолете с двигателем GE-414 мощностью 98 кН по сравнению с тягой 84 кН текущего двигателя.


«Некоторое время назад были внесены изменения в проект. Мы не хотим каких-то поверхностных изменений, а желаем реального увеличения производительности. Цель - соответствие или превосходство возможностей самолета Mirage», - сказал представитель ВВС Индии.


Для размещения большего и более мощного двигателя, которому к тому же требуется больше топлива, необходимо увеличение размаха крыла самолета. Такие изменения требуют серьезной проектной и инженерной проработки.


«Есть проблемы и задачи, но это выполнимо», - отметил чиновник.


Предполагается, что первый прототип Mk2 взлетит в 2022-23 годах и получит сертификацию МОК и FOC в ближайшие пять лет. Текущей целью является готовность первой эскадрильи к 2028 году.


ВВС Индии намерены получить несколько эскадрилий LCA-Mk2, для замены трёх эскадрилий Mirage, трёх эскадрилий - МиГ-29 и шести эскадрилий - Jaguar. В эскадре обычно 18 самолетов, 16 истребителей и 2 УТС. Однако эти цифры могут меняться в зависимости от типов самолетов и в соответствие с необходимостью.


Автор: Динакар Пери

Перевод: ВПК.Name


Примечание ВПК.name

  1. IAF (Indian Air Force) - ) индийские военно-воздушные силы
  2. LCA (Light Combat Aircraft) – лёгкий боевой самолет
  3. AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) - перспективный средний боевой самолет
  4. IOC (Initial Operational Clearance) - начальная готовность к боевому применению
  5. FOC (Final Operational Clearance) - полная боевая готовность
  6. ADA (Aeronautical Development Agency) – агентство по разработкам в области аэронавтики
  7. ADE (Aeronautical Development Establishment) - организация авиационных разработок
  8. GTRE (Gas Turbine Research Establishment) - государственный проектный центр двигателестроения
  9. DRDO (Defence Research Development Organisation) - Организация оборонных исследований и разработок
05.08.2018
Оригинал публикации
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Страны
Индия
США
Продукция
Tejas
МиГ-29
Компании
DRDO
HAL
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